Verge Motorcyclesin ensimmäinen lippulaivamyymälä Monacossa sai kuninkaallisen vastaanoton

Sähkömoottoripyörävalmistaja Verge Motorcyclesin maailmanvalloitus sai jatkoa, kun yhtiö avasi ensimmäisen kivijalkaliikkeensä Monacoon. Näyttävä myymälä toimii myös showroomina ja tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tutustua sähköajon mullistaviin moottoripyöriin ja Vergen ainutlaatuiseen teknologiaan – takarenkaaseen sijoitettuun moottoriin.

“Meillä on kunnia avata ensimmäinen myymälämme juuri Monacoon, joka on maailman moottoriurheilun keskus. Monaco on meille sekä sijainnin että ostovoimaisen asiakaskunnan näkökulmista erinomainen ja tärkeä lokaatio. Nyt varsinkin Etelä-Euroopassa asuvat Verge-fanit pääsevät helposti tutustumaan pyöriimme milloin tahansa”, Verge Motorcyclesin toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki kertoo.

Tähän asti Vergen pyöriä on päässyt koeajamaan Euroopassa vain isojen tapahtumien ja messujen yhteydessä tai Ride Beyond -kiertueen lähes loppuun varattuina koeajopäivinä. Nyt avattu Monacon myymälä toimii pysyvänä koeajopisteenä ympäri vuoden. Lisätietoja myymälästä ja koeajoista Vergen nettisivuilta.

Kuninkaallinen vastaanotto

Lippulaivamyymälän avajaisviikko sai kuninkaallisen käänteen, kun Monacon ruhtinas Albert II vieraili liikkeessä Monaco GP:n yhteydessä. Ruhtinaan lisäksi paikalla oli ruhtinatar Charlenen hyväntekeväisyysjärjestön edustajia sekä useita moottoriurheilumaailman vaikuttajia ja huippunimiä. Kunniavieraat tutustuivat käyntinsä aikana Vergen edistyksellisiin pyöriin ja teknologiaan.

Ruhtinaan toivotti tervetulleeksi Vergen ydintiimin lisäksi F1-legenda Mika Häkkinen, jonka sadan kappaleen eksklusiivinen signature-malli julkistettiin hiljattain. Uutuuspyörä on herättänyt valtavasti kiinnostusta ympäri maailmaa.

Verge Motorcyclesin Monacon lippulaivamyymälä on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10–18 ja viikonloppuisin klo 12–18. Myymälän osoite on Le Park Palace, 27 Avenue de la Costa, 98000 Monaco.