Veripalvelu lanseeraa sertifikaatin työpaikoille, jotka sallivat verenluovutuksen työajalla

-Verenluovutuksen salliminen työajalla on työyhteisöille tapa osoittaa yhteiskuntavastuuta ja saada auttamisen kautta tapahtuvaa merkityksellisyyden kokemusta, kertoo Veripalvelun viestintäjohtaja Willy Toiviainen.

Työnantajan tarjoama aika verenluovutukseen luo hyvää yhteishenkeä

Monella työpaikalla verenluovutus työajalla on vakiintunut käytäntö. Elektroniikkakomponenttivalmistaja Murata on esimerkki työyhteisöstä, jolla on monipuolista vastuullisuustoimintaa. Muratalla saa luovuttaa verta työajan puitteissa.

-Työnantajan tarjoama aika verenluovutuksessa käymiseen on arvokasta ja se kasvattaa yhteisen tekemisen fiilistä, laiteinsinööri Mari Venho Muratalta kertoo.

Mahdollistamalla verenluovutuksen työajalla työyhteisöt auttavat konkreettisesti potilaita sairaaloissa.

-Kokemukseni mukaan osallistuminen yhteiseen, hyvään tekemiseen työpaikalla myös sitouttaa. Tästä tulee tunne, että teemme yhdessä hyviä asioita, Venho summaa.

Kuinka sertifikaatin saa käyttöön?

Veripalvelun työpaikkasertifikaatti on helppo ottaa käyttöön. Sertifikaatti on ladattavissa Veripalvelun sivuilta, joilta sen voi liittää omille verkkosivuille. Työpaikkasertifikaatin sivuilta löytyvät myös mukana olevat työyhteisöt.

Työpaikkasertifikaatti on yksi tapa madaltaa kynnystä verenluovutukseen. Mahdollisuus luovuttaa verta työajalla helpottaa aikatauluhaasteissa, jotka monella työssä käyvällä voivat muuten estää verenluovutuksen.

-Tavoitteenamme on työpaikkasertifikaatin avulla aktivoida entistä useampia työyhteisöjä luovuttamaan verta. Otamme ilolla vastaan kaikki vanhat ja uudet verenluovutusta tukevat työpaikat, Willy Toiviainen toivottaa.

Lue lisää: veripalvelu.fi/tyopaikkasertifikaatti

Kaikki verenluovutuspaikat ja ajanvarauksen löydät Veripalvelun verkkosivuilta osoitteesta veripalvelu.fi/ajanvaraus.

Verta voi luovuttaa ensimmäisen kerran 18–59-vuotiaana. Säännöllisesti luovuttava voi jatkaa siihen asti, kunnes täyttää 71 vuotta. Oman soveltuvuutensa luovuttajaksi voi testata helposti Sovinko luovuttajaksi -nettitestillä.

