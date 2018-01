Veripalvelu täyttää 70 vuotta (aluetiedote, vko 4/2018)

TIEDOTE 15.1.2018 Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 4 ( 22.-26.1.) Lista tilaisuuksista löytyy tämän tiedotteen lopusta, Veripalvelun ajankohtaisaiheen jälkeen. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun toiminnan alkamisesta on tänä vuonna kulunut 70 vuotta. Vuosien saatossa Veripalvelusta on kehittynyt verensiirtohoitojen tärkeä tukipilari ja arvostettu tutkimuslaitos. Toiminnan perusta on kuitenkin pysynyt entisellään: korkeatasoisen verensiirtohoidon mahdollistavat sadat tuhannet vapaaehtoiset verenluovuttajat.

Verensiirrot kehittyivät hoitokeinona 1900-luvun alussa kahden merkittävän keksinnön ansiosta: veriryhmät löydettiin ja veren hyytyminen opittiin estämään. Vapaaehtoisuuteen ja maksuttomuuteen nojautuva verenluovutustoiminta alkoi Suomessa 1935, kun partiolaiset alkoivat luovuttaa verta. Sotavuosina veripalvelutoiminnan hoiti Puolustusvoimain Veripalvelu. Sodan jälkeen toiminta keskitettiin 1948 perustettuun Suomen Punaisen Ristin Veripalveluun.

Toiminta piti käynnistää nopeasti, koska veren tarve oli suurta. Veripalvelun ensimmäisenä toimintavuotena saatiin apua esimerkiksi Amerikan Punaiselta Ristiltä, joka lahjoitti Suomeen veriplasmaa. Toiminta organisoitiin aluksi SPR:n sairaalaan Helsinkiin ja pian veripalvelutoimistoja perustettiin eri puolille maata. Liikkuva veripalvelutoiminta ja joukkoluovutukset alkoivat 1950-luvun alussa.

Veren tutkimuksen huippuyksiköksi

Oma laboratorio 1960-luvulla paransi valmiuksia tutkimustoimintaan ja Veripalvelusta kehittyi veren tutkimuksen huippuyksikkö. Se on tuottanut vuosikymmenten aikana terveydenhuollolle tärkeitä palveluita ja innovaatioita erilaisten sairauksien, esimerkiksi hemofilian eli verenvuototaudin sekä vastasyntyneen hemolyyttisen anemian eli rhesus-taudin hoitoon. Veripalvelussa on tehty yli 60 tohtorinväitöskirjaa.

Veripalvelussa kehitettiin ja tuotettiin 1970-luvulta alkaen plasmalääkkeitä kuten albumiinia ja gammaglobuliinia, ja muita lääkevalmisteita. Yksi menestyneimmistä oli interferonivalmiste, jota käytettiin paljon myös kansainvälisesti. Interferoni on virusten ja syöpäsolujen kasvua ehkäisevä aine, jota voidaan kasvattaa verestä erotelluissa valkosoluissa. Tultaessa 2000-luvulle olivat uudet geenitekniikat jo ohittaneet interferonin, ja sen valmistus lopetettiin. Plasmalääkkeiden valmistus tuli tiensä päähän Suomessa 2000-luvun alussa kansainvälisen kehityksen myötä.

Veripalvelun biopankki on uusin auttamisen ulottuvuus

Veripalvelulla on vahvaa tutkimus- ja laboratorio-osaamista, ja sille on annettu vuosien varrella erilaisia tärkeitä kansallisia palvelutehtäviä. Veripalvelussa tehdään esimerkiksi kaikkien Suomen elinsiirtojen ja kantasolusiirtojen kudossopivuustutkimukset. Se huolehtii myös kantasolusiirteiden välitystoiminnasta sekä kantasoluluovuttajien rekisteröinnistä. Uusimpia toiminnan laajennuksia ovat biopankkitoiminta sekä soluterapiahoitojen kehittämistä tukeva Solutuotantokeskus.

Tultaessa 2010-luvulle verenluovutus on pysynyt suosittuna auttamisen tapana ja samat periaatteet kuin 70 vuotta sitten, maksuttomuus ja vapaaehtoisuus, ovat edelleen toiminnan lähtökohta. Veripalvelu huolehtii koko Suomen verivalmistehuollosta eli siitä, että kaikissa sairaaloissa on joka päivä potilaiden tarvitsemat tavanomaiset verivalmisteet sekä erikoisvalmisteet.

Kuvahistoriikki kattaa 70-vuotisen taipaleen

Veripalvelutoiminnan historia on tiivistetty runsaasti kuvitettuun kirjaan, joka on kaikkien vapaasti luettavissa verkkokirjana. Sitä tullaan jakamaan juhlavuonna verenluovutuspisteissä kaikille 70 vuotta täyttäville verenluovuttajille sekä niille, joille tulee täyteen 70. luovutuskerta. Kirjan voi myös hankkia Suomen Punaisen Ristin verkkokaupasta.

VERENLUOVUTUSTILAISUUDET 22.-26.1.2018



maanantai 22.1.

klo 12.30-17.30, PORI, seurakuntasali, Itäpuisto 14, 28100 Pori

klo 13.00-17.00, HAAPAVESI, ammattiopisto, Teollisuustie 2, 86600 Haapavesi

klo 14.00-18.00, HANKO, Keskuskoulu, Halmstadinkatu 2, 10900 Hanko

klo 14.00-18.00, PIRKKALA, Pirkkalan kirkko, Perkiöntie 40, 33960 Pirkkala

klo 15.00-19.00, KONTULA, Mikaelinkirkko, Emännänpolku 1, 00940 Helsinki

tiistai 23.1.

klo 13.00-17.00, TORNIO, Järjestötalo, Kemintie 53, 95420 Tornio

klo 13.00-18.00, LAPPEENRANTA, urheilutalo, Pohjolantie 29, 53100 Lappeenranta

klo 14.00-18.00, KAARINA, kirkon seurakuntasali, Voudinkatu 2, 20780 Kaarina

keskiviikko 24.1.

klo 12.00-17.00, LAPPEENRANTA, urheilutalo, Pohjolankatu 29, 53100 Lappeenranta

klo 13.00-18.00, MIKKELI, Konsertti- ja kongressitalo, Mikaeli Sointukatu 1, 2. krs, 50100 Mikkeli

klo 14.00-18.00, URJALA, seurakuntatalo, Urjalantie 8, 31760 Urjala

klo 15.00-19.00, VEIKKOLA, seurakuntakoti, Kisapolku 2, 02880 Veikkola

torstai 25.1.

klo 13.00-18.00, VAASA, Kulttuuritalo Fanny, Kirkkopuistikko 34, 65100 Vaasa

klo 13.00-18.00, PIEKSÄMÄKI, seurakuntakeskus, Keskuskatu 27, 76100 Pieksämäki

klo 13.00-18.00, KOUVOLA, Kouvolan Upseerikerho, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

klo 14.00-18.00, RAISIO, vanha kauppaoppilaitos, Juhaninkuja 3, 21200 Raisio

klo 14.00-18.00, PÄLKÄNE, seurakuntatalo, Onkkaalantie 75, 36600 Pälkäne

perjantai 26.1.

klo 12.00-17.00, SALO, VPK:n talo, Asemakatu 3, 24100 Salo

klo 13.00-18.00, HÄMEENLINNA, Hämeen Suoja, Palokunnankatu 12, 13100 Hämeenlinna

klo 14.00-18.00, KERAVA, kirjasto / Satusiipi, Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava

klo 14.00-18.00, KORSO, seurakuntakeskus, Merikotkantie 4, 01450 Vantaa

Kuka voi luovuttaa?

Suurin osa suomalaisista voi luovuttaa verta. Yleisimmin käytetyt lääkkeet kuten verenpaine-, kolesteroli- ja lievät masennuslääkkeet eivät lääkkeinä estä verenluovutusta. Verenluovuttajan tulee olla terve, 18–70-vuotias ja painaa vähintään 50 kiloa. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias. 66 vuotta täyttänyt henkilö voi luovuttaa verta, jos edellisestä verenluovutuksesta on alle kaksi vuotta. Miehet voivat luovuttaa verta 61 ja naiset 91 vuorokauden välein.

Hemoglobiiniarvo mitataan aina ennen luovutusta ja sen tulee olla miehillä vähintään 135 g/l ja naisilla 125 g/l. Verenluovuttajan tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

Vuosittain arviolta 50 000 potilasta saa Suomessa hoitoa verivalmisteilla. Verivalmisteita tarvitaan muun muassa leikkaus- ja syöpäpotilaiden hoidossa, onnettomuuksien uhreille sekä keskosvauvoille.



