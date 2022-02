Veripalvelun tutkimusapurahat nyt haettavissa

Veripalvelun tutkimusrahaston apuraha on tarkoitettu tieteellisille hankkeille, jotka tukevat Veripalvelun tutkimusstrategian kohteita: verihuoltoketjun vaikuttavuutta (verenluovutus, verivalmisteiden tuotanto, verensiirrot potilaille), uusia soluterapiahoitoja sekä kudossiirtojen kehittymistä. Suomen Punaisen Ristin hallitus päättää vuosittain rahaston varojen käytöstä ja Veripalvelun johtokunta päättää apurahojen myöntämisestä arviointitoimikunnan esityksen pohjalta. Lisätietoa: veripalvelu.fi/tutkimusrahasto

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu tuottaa sairaaloille potilaiden hoidossa tarvittavia turvallisia ja tehokkaita verivalmisteita sekä laboratoriopalveluja. Huolehdimme veren keräämisestä vapaaehtoisilta verenluovuttajilta potilashoidon tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme sairaaloille myös kantasolu- ja elinten siirtoja tukevia palveluita. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Vuosibudjettimme on noin 60,5 milj. euroa ja palveluksessamme on noin 500 henkilöä.