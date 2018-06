Verisuonibiologian tutkijat kokoontuvat Helsinkiin

Väitös: väkivallattomat toisinajattelijat jäävät terrorisminvastaisen taistelun jalkoihin 1.6.2018 12:48 | Tiedote

Terrorisminvastainen taistelu on rajoittanut myös väkivallattomien toisinajattelijoiden liikkumatilaa maailmassa, todetaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tarkastettavassa väitöskirjassa. VTM, OTL Julia Janssonin mukaan terrorismin poliittisuus on pitkään vaikeuttanut oikeudellista yhteistyötä kansainvälisesti. Kuitenkin 1990-luvulta lähtien terrorismia on epäpolitisoitu, jotta yhteistyö on helpottunut.