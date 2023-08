Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Veritaksella vahva alkuvuosi – sijoitukset tuottivat 2,4 prosenttia

”Hyvä palvelu on tuonut meille viime vuosina paljon uusia asiakkaita, ja kasvun myötä olemme pystyneet tehostamaan toimintaamme. Se on hyvä uutinen asiakkaillemme, sillä parantunut tehokkuus näkyy suoraan työeläkemaksuissa”, kertoo Veritaksen toimitusjohtaja Carl Haglund.

Veritaksen vakuutusmaksutulon odotetaan kasvavan yli 7 prosenttia kuluvana vuonna. Veritaksessa vakuutettujen yritysten palkkasumma arvioidaan kasvavan suunnilleen saman verran.

”Palkkasumman kehitys on jatkunut vahvana, mutta yleisesti talouskehityksen näkymät näyttävät vaisuilta. Työllisyysodotukset ovat heikentyneet”, Haglund sanoo.

Osaavasta työvoimasta on kuitenkin edelleen pulaa monilla aloilla. Helpotusta tilanteeseen ei ole näköpiirissä, sillä työikäisen väestön osuus on vähentynyt ja vähenee tulevina vuosikymmeninä.

”Emme pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme sen eteen, että saamme houkuteltua ulkomaalaisia osaajia Suomeen. Maahanmuuton vastustaminen on omaan jalkaan ampumista.”

Osakesijoitukset tuottivat parhaiten

Veritaksen sijoitusten tuotto tammi-kesäkuussa oli 2,4 prosenttia. Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 4,3 miljardia euroa.

Korkosijoitukset tuottivat 3,5 prosenttia, osakesijoitukset 4,8 prosenttia, kiinteistöt -3,3 prosenttia ja muut sijoitukset 0,6 prosenttia.

”Kansainvälisillä osakemarkkinoilla vuosi on alkanut pelättyä paremmin, mutta Suomen osakemarkkinoiden kehitys on ollut hyvin heikkoa. Helsingin pörssin yleisindeksi on laskenut noin 10 prosenttia vuoden alusta”, kertoo Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen.

Vatasen mukaan Helsingin pörssin tuloskehitys on jäänyt länsimaisista verrokeistaan selvästi jälkeen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa osakemarkkinoita on siivittänyt teknologiayhtiöiden vahva kurssikehitys, mutta myös palvelusektori on kehittynyt positiivisesti kuluttajaluottamuksen noustessa.

”Helsingin pörssin heikkoa kehitystä selittää toimialarakenne. Isot ja kansainväliset teknologiayhtiöt puuttuvat ja valmistavaa teollisuutta on paljon. Valmistava teollisuus on pärjännyt huonommin muuallakin maailmassa, mutta Suomessa tuloskehitys on ollut erityisen vaisua.”

Kiinteistömarkkinoiden tuottovaatimukset ovat nousseet

Myös kiinteistömarkkinoilla eletään poikkeuksellisia aikoja ja alkusyksyn näkymät ovat tällä hetkellä heikkoja. Tuottovaatimukset kiinteistömarkkinoilla ovat nousseet, mikä laskee kiinteistöjen arvoa.

”Teimme suoriin kiinteistösijoituksiin merkittävän alaskirjauksen kesäkuun lopussa. Halusimme kiinteistöjen arvojen kuvastavan todellista markkinahintaa muuttuneessa markkinaympäristössä”, Vatanen sanoo.

Vatanen näkee taloustilanteessa myös positiivisia merkkejä. Inflaatio on laskusuunnassa, keskuspankkien ohjauskorot ovat saavuttamassa huippujaan ja palvelualoilla menee hyvin.

”Yhdysvalloissa voidaan selvitä keskuspankkien rahapolitiikan kiristyksestä ilman taantumaa, mutta en ole julistamassa taantumaa vielä peruutetuksi Suomessa. Yritysten luottamus laski heinäkuussa edelleen kaikilla muilla aloilla paitsi palveluissa.”

Kuva Veritaksen pääkonttorista: Wellu Hämäläinen