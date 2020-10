Veritaksen sijoitukset tuottivat 3,3 prosenttia heinä-syyskuussa – vakavaraisuus vahvistui

Sijoitusmarkkinoiden toipuminen koronakriisistä on yllättänyt vahvuudellaan. Veritaksen sijoitukset tuottivat 3,3 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Koko alkuvuoden tuotto jäi vielä niukasti negatiiviseksi ja oli -1,1 prosenttia.

Talouden elpyminen on jatkunut vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta epävarmuus on koronaepidemian ja Yhdysvaltain presidentinvaalien vuoksi edelleen suurta ja toipuminen koronakriisistä on hyvin epätasaista.



”Talouden toipuminen näyttää nyt K-kirjaimen muotoiselta. Toisilla toimialoilla menee hyvin ja toisilla hyvin huonosti”, Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen toteaa. ”Valmistava teollisuus on alkanut toipua, mutta palvelusektori kärsii edelleen.”



Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa erityisesti palvelualojen liikevaihtoon. Palvelualojen hankala tilanne näkyy myös lomautuksissa ja työttömyysluvuissa.



”Esimerkiksi Ahvenanmaalla ja Lapissa tilanne on vaikea. Ahvenanmaalla bruttokansantuotteen ennakoidaan supistuvan jopa 16 prosenttia tänä vuonna”, Veritaksen toimitusjohtaja Carl Pettersson kertoo.



Veritas on koronakriisin aikana tarjonnut asiakkailleen ylimääräistä maksuaikaa eläkemaksuihin ja myöntänyt vuokralaisilleen joustoja. Lisäksi työnantajien TyEL-maksuja on alennettu väliaikaisesti vuoden loppuun asti.



”Olemme olleet asiakkaidemme tukena ja olemme sitä jatkossakin. Neuvomme yrittäjiä ja yrityksiä myös työkyvyn johtamisessa. Meihin kannattaa ottaa yhteyttä heti, jos tilanne alkaa näyttää vaikealta”, Pettersson muistuttaa.



Sijoitusten tuotto jatkoi palautumistaan



Veritaksen sijoitukset tuottivat vuoden kolmannella neljänneksellä 3,3 prosenttia. Koko vuoden tuotto on kuitenkin edelleen negatiivinen, -1,1 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 1,2 prosenttia, osakesijoitukset -3,5 prosenttia, kiinteistöt 3,5 prosenttia ja muut sijoitukset -5,1 prosenttia.



”Tänä vuonna sijoitusten hajauttaminen ei ole kannattanut. Riskit ovat realisoituneet eri omaisuusluokissa samanaikaisesti ja positiiviset sijoitustuotot ovat tulleet muutamilta koronakriisistä vähiten kärsineiltä toimialoilta. Sijoitusten hajautusteho on ylipäätään vähentynyt keskuspankkien kasvaneen elvytyksen vuoksi”, Vatanen kertoo.



Veritaksen vakavaraisuus on pysynyt koko koronakriisin ajan hyvällä tasolla. Vakavaraisuusaste nousi kolmannen neljänneksen aikana ja oli syyskuun lopussa 124,3 prosenttia. Vakavaraisuusasema oli 1,8.



Kasvua YEL- ja TyEL-asiakkuuksissa



Koronakriisi näkyy tänä vuonna myös työeläkeyhtiöiden tuloksissa. Maksutuloon vaikuttavat yleinen työllisyystilanne ja TyEL-maksujen väliaikainen alentaminen.



Veritaksen vakuutusmaksutulo oli tammi-syyskuussa 547,3 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2019 oli 592,7 miljoonaa euroa. Arvio TyEL-asiakkaiden koko vuoden palkkasummasta on edellisvuotta matalammalla tasolla, mutta TyEL-vakuutusten määrä on kasvanut hieman. Myös YEL-vakuutusten määrä on kasvanut ja YEL-työtulosumman arvioidaan olevan edellisvuotta korkeammalla tasolla.



”Asiakaspalvelun laatu punnitaan vaikeina aikoina. Meillä ihminen kohtaa ihmisen ja uskon, että tällaisina aikoina sitä arvostetaan erityisen paljon”, Pettersson sanoo.