Veritas houkutteli ennätysmäärän uusia asiakkaita vuoden toisella neljänneksellä

Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 7,3 prosenttia ja vakavaraisuus vahvistui 131,5 prosenttiin. Veritaksen vakavaraisuuspääoma nousi ensimmäistä kertaa yli miljardin euron.

”Vuoden toinen neljännes oli asiakashankinnan näkökulmasta meille ennätyksellisen hyvä. Se osoittaa konkreettisesti, että Veritaksen panostusta yrittäjäasiakkaisiin ja henkilökohtaiseen palveluun arvostetaan”, Veritaksen vt. toimitusjohtaja Tommy Sandås sanoo.

Sandåsin mukaan alkuvuosi oli vielä monelle asiakasyritykselle synkkä, mutta kevään aikana positiivinen vire on alkanut vallata alaa.

”Vuoden toisella neljänneksellä asiakasyritysten palkkasummat ovat kääntyneet selvään kasvuun ja vakuutettujen määrä on noussut”, Sandås sanoo.

Osakesijoitukset tuottivat 15,4 prosenttia

Myös sijoitusmarkkinoilla vuoden toinen neljännes on näyttänyt valoisalta. Veritaksen sijoitukset tuottivat huhti-kesäkuussa 3,9 prosenttia ja koko alkuvuoden aikana 7,3 prosenttia. Parhaiten tammi-kesäkuussa pärjäsivät osakesijoitukset, joiden tuotto oli 15,4 prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat 2,8 prosenttia, korkosijoitukset 0,9 prosenttia ja muut sijoitukset 5,9 prosenttia.

”Talouden elvytyksen jatkuminen on taannut sijoituksille hyvän tuoton. Alkuvuoden tuottokisassa ovat pärjänneet ne sijoittajat, jotka ovat uskaltaneet ja halunneet kantaa eniten osakeriskiä. Muidenkin omaisuuslajien tuotot ovat olleet positiivisia, mutta niiden mittakaava on jäänyt osakkeisiin nähden piskuiseksi”, Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen analysoi.

Sijoitusten vahva tuotto vahvisti Veritaksen vakavaraisuutta ja vakavaraisuuspääoma ylitti ensi kerran miljardin euron rajan.

”Vaikka meillä on alla hyvin vakava pandemian aiheuttama kriisi, sijoitusten toteutunut tuotto kymmeneltä viime vuodelta on todella korkea. Veritaksen sijoitusten kymmenen vuoden reaalituotto nousi 5,0 prosenttiin, ja on hyvin vaikea uskoa samankaltaisen menon jatkuvan vielä seuraavatkin kymmenen vuotta”, Vatanen kertoo.

Palautuminen pandemiasta jatkuu

Suomen taloudessa ja työmarkkinoilla tilanne näyttää nyt valoisalta, mutta talouden kehitys on edelleen epävarmaa.

”Osakemarkkinoilla elvyttävän rahapolitiikan tukema palautuminen pandemiasta jatkuu. Yritysten vahva tuloskasvu tukee osakemarkkinaa tällä hetkellä, mutta riskinä ovat sekä nousevat kuluttajahinnat että pandemian pitkittyminen. Markkinajuhlien tunnelma voi kääntyä nopeastikin, mikäli keskuspankit uhkaavat lopettaa musiikin soittamisen”, Vatanen sanoo.