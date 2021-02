Veritas ylsi hyviin tuottoihin viime vuonna, vakavaraisuus vahvistui

Veritaksen sijoitukset tuottivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 6,8 prosenttia ja koko vuonna 5,6 prosenttia. Hyvä sijoitustulos vahvisti Veritaksen vakavaraisuutta, joka nousi vuoden lopussa 128,8 prosenttiin. YEL- ja TyEL-vakuutusten määrä kasvoi.

”Koronaviruskriisi aiheutti viime vuoden helmi-maaliskuussa yhden historian nopeimmista kurssiromahduksista osakemarkkinoilla. Elvytyksen ansiosta alkanut palautuminen on kuitenkin yllättänyt vahvuudellaan”, Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen kertoo.

Veritaksen sijoituksista viime vuonna parhaiten pärjäsivät osakesijoitukset, joiden tuotto oli 9,1 prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat 6,8 prosenttia, korkosijoitukset 3,8 prosenttia ja muut sijoitukset -2,6 prosenttia.



”Osake-, korko- ja kiinteistösijoituksissa päästiin mainioihin tuottoihin erikoisesta markkinatilanteesta huolimatta. Vaihtoehtoiset sijoitukset olivat meille sen sijaan pettymys. Pienensimme jo keväällä hedgerahastojen osuutta sijoitussalkussa, koska emme nähneet niiden tuovan hajautusta tässä markkinaympäristössä.”



Veritas piti aktiivisella riskienhallinnallaan vakavaraisuutensa hyvällä tasolla koronakriisin eri käänteissä. Vakavaraisuusaste nousi vuoden viimeisen neljänneksen aikana 128,8 prosenttiin. Vakavaraisuuspääomaa oli 1,9 kertaisesti suhteessa vakavaraisuusrajaan.



Varovaisen positiivinen vire sijoitusmarkkinoilla jatkuu

Sijoitusmarkkinoilla alkaneen vuoden vire on varovaisen positiivinen. Markkinoilla seuraillaan erityisesti rokotusten etenemistä ja elvytystoimia.

”Yhdysvallat on elvytystoimissaan siirtymässä helikopterirahasta täsmällisemmin kohdistettuun drone-elvytykseen, jotta tuki osuisi paremmin oikeisiin kohteisiin. Euroopassa asiat etenevät hitaammin. Voisi sanoa, että täällä elvytyspakettia kuljetetaan etanapostilla.”



Talouskasvun elpyessä korot ja inflaatio-odotukset alkavat nousta maltillisesti.



”Suurimpana epävarmuustekijänä on toisaalta pandemiatilanteen paheneminen ja toisaalta rokotteen tuoma odotuksia nopeampi helpotus. Ylikuumenemisen riski on olemassa.”

YEL-asiakkaiden määrä kasvaa

Veritas on ollut asiakkaidensa tukena läpi vaikean koronavuoden. Eläkeyhtiöt ja viranomaiset valmistelivat kriisin alkuvaiheessa yhdessä joustopaketin, jonka ansiosta asiakkaille on voitu myöntää ylimääräistä maksuaikaa työntekijöiden (TyEL) ja yrittäjien (YEL) eläkemaksujen maksamiseen. Kaikki työnantajat ovat saaneet väliaikaisen alennuksen TyEL-maksuistaan 1.5.–31.12.2020. Veritas on lisäksi myöntänyt joustoja vuokralaisilleen ja tarjonnut asiakkailleen rahoitusvaihtoehtoja eri tarpeisiin.

”Olemme reagoineet joustavasti ja nopeasti asiakkaidemme rahoitustarpeisiin”, Veritaksen toimitusjohtaja Carl Pettersson kertoo.

Veritas houkutteli viime vuonna uusia yrittäjäasiakkaita ja YEL-vakuutusten määrä kasvoi. Pettersson uskoo, että Veritaksen tarjoama oma asiakasneuvoja on ollut vaikeina aikoina yrittäjille kullanarvoinen.

Tänä vuonna Veritas panostaa työkyvyttömyyden torjuntaan ja aloittaa yhteistyön Työterveyslaitoksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on parantaa yrittäjien ja pienten yritysten mahdollisuuksia ylläpitää työkykyä ja minimoida työkykyriskejä.

”Olemme huolissamme yrittäjien jaksamisesta. Haluamme tällä tavalla tukea yrittäjien ja työntekijöiden työkykyä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä”, Pettersson kertoo.