”Verkko ja kivijalka löytäneet toisensa” – Verkkokaupan pääkaupungiksi pyrkivän Tampereen keskustassa liikkeistä jo 60% verkkokauppiaita

”Pakettiralli Kiinasta romahtaa jopa 85%, jos Ruotsin esimerkki pätee” – Tullauspakko Kiinalle on miljoonien mahdollisuus suomalaisille yrittäjille 30.3.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Kaikki EU:n ulkopuolelta saapuva tavara on heinäkuusta alkaen tullattava arvosta riippumatta. Tällä voi olla suuria vaikutuksia suomalaisten ostokäyttäytymiseen, sillä tilaaminen Kiinasta sekä kallistuu että hankaloituu. ”Kun Ruotsissa otettiin Kiinan-tullaus käyttöön, pakettituonti Kiinasta lähes tyrehtyi”, kertoo verkkokauppatoimittaja Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. ”Jos markkinoinnissa onnistutaan, tämä on valtava mahdollisuus suomalaisyrityksille”, arvioi Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perko. Potentiaali on jopa satoja miljoonia.