Verkkokalastuskielto Saimaan norppa-alueilla alkaa 15.4.2022

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.3.2022 31.3.2022 13:37:03 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,04. Nyt taso on 13 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on samalla tasolla kuin kuukausi sitten ja myös samalla tasolla kuin viime keväänä. Kallaveden lisäjuoksutus on alkamassa tänään Leppävirran Naapuskoskella ja Konnuskoskella virtaamaa kasvatetaan lähipäivinä Kallaveden pinnannousun viivyttämiseksi. Tästä seuraa, että jäätilanne huononee Hartikansalon itäpuolisissa salmissa. Ennustettu tulvakorkeus on viimevuotista korkeampi. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pysyneet säännöstelyn tavoitetasoilla juoksutuksia maltillisesti lisäämällä. Varsinaista pintojen alentamista perinteisiin kevätkuoppiin lumen sulamisen ennakointia varten ei ole vielä aloitettu. Kiuruveden pinta on kuitenkin jo 20 cm kesätasoa alempana. Kiurujoen ruoppaus on valmistunut, mutta ruoppaus ei poista Kiuruvedessä tyypillistä suurta kevättulvaa. Tulvaennuste on sen suuntainen, että Poroveden ja Onkiveden pintoja tullaan laskemaan lähivi