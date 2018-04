Verkkokaupan hammasvalkaisuaineet voivat olla vaarallisia – näin kirkastat hymysi kotona turvallisesti

Yhä useampi haluaa säästää rahaa ja valkaisee hampaansa itse. Verkkokaupasta tilattavat kotipaketit ja luomuvalkaisumenetelmät ovat kasvattaneet suosiotaan, vaikka kummassakin on vaaransa. Pysyvimmän lopputuloksen saa valkaisemalla hampaat ammattilaisen vastaanotolla, minkä jälkeen hoitoa tehostetaan kotona.

Valkoisista hampaista on tullut terveyden ja nuoruuden symboli.Freesi ja terve ulkonäkö on myös merkki itsestään huolehtimisesta.

”Ulkonäkö on aikamme statussymboli. Ihmiset haluavat valkaisuilla kirkastaa ilmeensä, häivyttää ikämuutoksia ja lisää itsevarmuutta”, Oral Hammaslääkäreiden lääketieteellinen johtaja Petra Kari sanoo.

Kotona tehtävät hammasvalkaisut houkuttelevat halpuudellaan, ja verkkokaupasta niitä saa parhaimmillaan muutamalla kympillä.

Kari ei suosittele verkkokaupan kotivalkaisupaketteja, sillä niiden ohjeet voivat olla puutteelliset ja esimerkiksi Kaukoidästä tilattavista aineista ei voi ikinä olla varma, mitä ne oikeasti ovat.

”Tuotteiden tehokkuudesta ei voi tietää, ja toisaalta niiden pitoisuudet saattavat olla arveluttavia. Jos kotivalkaisua käyttää liiallisesti, hampaisiin voi tulla vaurioita”, Kari sanoo.

Pysyvin lopputulos vastaanotolla tehtävän valkaisun ja ylläpitovalkaisun yhdistelmällä

Parhaimman lopputuloksen hampaiden valkaisuun saa valkaisemalla hampaansasuuhygienistin tai hammaslääkärin vastaanotolla, minkä jälkeen tulosta voi tehostaa kotivalkaisulla.

”Ennen valkaisua sovitaan arviointiaika, jossa ylipäätään katsotaan, soveltuuko valkaiseminen hampaille. Vasta sen jälkeen hampaat voi valkaista valkaisuaineella, jota tehostetaan laser-valolla”, Kari kuvailee.

Hän sanoo, että pysyvimmän lopputuloksen saa siten, että valkaisua jatketaan vielä laservalkaisun jälkeen ylläpitovalkaisulla. Myös omahoito, kuten suun puhdistaminen huolellisesti ja vedellä huuhtominen aina värjäävien ruoka-aineiden nauttimisen jälkeen auttaa säilyttämään valkaisutuloksen.

”Vastaanotolta saa mukaan hyvät omahoito-ohjeet, yksilölliset muotit ja turvalliset aineet, joiden kanssa ei tarvitse arvuutella, uskaltaako aineita käyttää”, Kari sanoo.

Hiilihammastahna voi kuluttaa kiillettä – luomu ei ole aina se paras vaihtoehto

Usein saatetaan ajatella, että luonnolliset menetelmät ovat terveellisiä. Karin mukaan luomuvalkaisumenetelmien kanssa täytyy kuitenkin olla varovainen.

”Esimerkiksi hiilihammastahnat voivat olla karkeita ja hankaavia hampaille, ja ne poistavat vain pinnalliset värjäytymät”, Kari sanoo.

Hänen mukaansa parempi vaihtoehto värjäytymiin on esimerkiksi soodapuhdistus, joka voidaan tehdä vastaanotolla.

”Jo sillä saa kirkastettua hymyä”, hän sanoo.

Vaikka hampaiden valkaiseminen on yhä suositumpaa, Karin mukaan Suomessa hampaita ei valkaista vitivalkoiseksi asti.

”Valkaisu alkaa olla jo Suomessa normi, mutta trendi on luonnollisuus”, hän sanoo.

Hammaslääkärin vinkit turvalliseen hampaiden valkaisuun kotona:



- Suun täytyy olla terve, jotta hampaiden valkaiseminen on turvallista.



- Ennen valkaisuaineen ostamista teetä suun terveyden ammattilaiselle arviointiaika, jossa tulee varmistettua, voidaanko valkaisu tehdä ja mikä on todennäköisesti valkaisun lopputulos.



- Luotettavat valkaisuaineet voi ostaa suoraan vastaanotolta.



- Jos ostat valkaisuaineet verkkokaupasta, valitse CE-merkitty tuote. Sertifikaatti takaa sen, että tuote on tällöin Euroopan unionin standardin mukainen. EU-lainsäädäntö on kieltänyt vahvempien peroksidien käytön.



- Noudata valkaisuaineen ohjeita tarkasti. Valkaisun lopputuloksen säilyminen riippuu elintavoista. Esimerkiksi kahvi, tee, punaviini ja marjat heikentävät vaalennuksen kestoa.



- Myös ylläpitovalkaisulla voidaan pitkittää valkaisun lopputuloksen säilymistä.