Verkkopalvelu helpottamaan haamuautojen poistoja

Julkaisuvapaa 29.11.2019 klo 00.01. Suomen Materiaalikeskus on luonut yhteistyössä Reteko Oy:n kanssa järjestelmän, jolla haamuautot voidaan poistaa jälkeenpäin lopullisesti rekisteristä. Haamuautojen selvittelytyön hinta on 30,00 euroa/ajoneuvo. Haamuautojen poistojärjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Kirjautumisen jälkeen ajoneuvosta tulee antaa auton tiedot sekä mahdollisimman tarkka selvitys tapahtuneesta. Palvelu löytyy osoitteesta www.reteko.fi/haamuauto.

”Nyt luotu järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa usean eri vastaanottopisteen työtä, kun epäselviä tapauksia hoidetaan kootusti. Asiakkaalle ilmoituksen teko on helppoa, koska hän voi ostaa palvelun yhdestä osoitteesta. Tietojen antamiseen vaaditaan vahvaa tunnistautumista,” kertoo Suomen Materiaalikeskuksen toimitusjohtaja Samuli Sirkkunen.

Asiakkaan tulee kirjautuessaan huomioida, että palveluun tulee kirjata ajoneuvon rekisterinumero tai täydellinen runkonumero. Jotta haamuauton poiston käsittely voidaan suorittaa ongelmitta, tulee ilmoittajan olla ajoneuvon viimeisin Traficomin rekisteriin merkitty omistaja.



Haamuautoiksi kutsutaan ajoneuvoja, jotka ovat liikennekäytöstä poistettuja ja toimitettu epävirallista reittiä kierrätykseen tai viety pysyvästi maasta ilman oikeaa ilmoitusta. Näitä ajoneuvoja on vaikea poistaa rekisteristä jälkikäteen ilman selvitystä. Vuonna 2018 liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvorekisterissä epäillään olleen satoja tuhansia liikennekäytöstä poistettuja haamuautoja, ja luku kasvaa vuosittain. Omistaja ei välttämättä ole tietoinen siitä, että hänellä on nimissään jo kauan sitten romutettu ajoneuvo. Tiedot voi tarkistaa Traficomin Oma asiointi -palvelun kautta:

www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/liikenteen-oma-asiointi-palvelu



Tietoisuus autojen toimittamisesta viralliseen kierrätysjärjestelmään on lisääntynyt paremman tiedottamisen ansiosta, mistä johtuen Suomen Autokierrätys Oy:n kierrätysjärjestelmään ohjautuu romuautoja paremmin kuin aiempina vuosina.



Henkilöautojen romutustodistuksia tehtiin vuonna 2018 yhteensä 81 578 kappaletta.





Jyväskylässä 28.11.2019



Material Nexus Finland Oy/Suomen Materiaalikeskus

Reteko Oy



Samuli Sirkkunen

toimitusjohtaja





