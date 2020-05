Verkkotukea tarjolla erovanhemmille

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on 45-vuotias lastensuojelujärjestö, joka on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Se on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Liitto on mm. ajanut yhteishuoltoa 1970-luvulla ja lapsen vuoroasumista 1990-luvulla sekä 2000-luvulla lapsen elatusapulaskurin. Ne ovat muuttaneet vanhempien erokäytäntöjä lapsiystävällisemmäksi.Liiton tavoitteena on tukea ja jakaa informaatiota. Vertaistuki on tärkeä tuen muoto.