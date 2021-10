Verkkoyllätys: Pudotuspeli meneillään, kotimaisista verkkokauppiaista hävisi 25% – ”Isommat porskuttavat, myynti ja markkinointi ratkaisee”

Lehdistötiedote 13.10.2021

Verkkokauppojen määrä Suomessa on kääntynyt jyrkkään laskuun. Samaan aikaan verkkokaupan euromääräinen kasvu jatkuu, kertoo verkkokauppojen todelliseen myyntiin perustuva verkkokauppaindeksi. Indeksiä tuottavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski tiivistää tiedot yhteen.

”Meneillään on verkkokauppojen pudotuspeli, se näyttää nyt aivan selvältä. Vaikka verkkokauppa on euromääräisesti kasvanut heinä-syyskuussa 6,5%, korona on ollut toisille onnenpotku ja toisille turmio. Nyt erotellaan jyviä akanoista. Verkkokauppamarkkinoilta on hävinnyt paljon kauppiaita, joille tilanne on ollut liian vaikea. Asiakkaat on tehokkaasti tavoitettava ja saatava myös ostamaan, pelkkä verkkokauppa itsessään ei vielä takaa myyntiä.”

Globaali tavarapula karsii kauppoja

Suomalaisten verkkokauppojen määrän notkahduksen havaitsi omassa selvityksessään Tribetail Consultingin perustaja, Suomen johtava digitaalisen kaupan asiantuntija Petteri Erkintalo.

”Suomalaisissa verkkokaupoissa on käynyt kato ja uusia ei ole syntynyt. Tämä selvisi useita merkittäviä verkkokauppa-alustoja vertailemalla, pudotus on jopa kokoluokkaa 25%. Täysin kattava arvio ei ole, mutta erittäin vahvasti suuntaa antava. Joka tapauksessa pudotus on raju.”

Monien suurten suomalaisyritysten digitalisoitumisessa keskeistä roolia näytellyt Erkintalo arvioi, että tärkein syy verkkokauppojen katoon on korona aiheuttama globaali tavarapula.

”Korona on katkonut toimitusketjuja ympäri maailmaa ja siksi monenlaisista tuotteista ja tavaroista on pulaa. Raaka-ainetuotannon, kuljetuslogistiikan, teollisen tuotannon ja jälleen logistiikan pitäisi kaikkien toimia, että tuote saadaan markkinoille. Ilman alumiinia ei synny vaellussauvaa!”

”Ei-oota ei voi myydä. Tavarasta maailmanmarkkinoilla vallitseva niukkuus on helpompi hallita suurille kauppiaille, joista heidän omat toimittajansa haluavat pitää asiakkaina kiinni. Tällaisessa asetelmassa pienet kauppiaat jäävät helpommin vaille tavaraa ja joutuvat sitä kautta tietenkin hankalaan asemaan”, puntaroi Erkintalo kauppakadon taustaa.

Ytimessä verkkokauppiaan osaaminen ja asiakas

Vilkas Group katsoo kauppakatoa Suomen johtavan verkkokauppatoimittajan pulssituntumalla. Toimitusjohtaja Korkiakoski painottaa erityisesti osaamisen merkitystä.

”Kun tyhjää ei voi myydä, on osattava myydä sitä mitä löytyy maksimaalisella markkinointiteholla. On osattava paikallistaa toimitusketjut, joihin voi luottaa, ja sitten laitettava kaikki paukut niiden tuotteiden myyntiin ja markkinointiin, joita on saatavilla. Asiakas on kaiken a ja o.”

”Viimeistään nyt on ymmärrettävä, että kisa on siitä, ketkä osaavat liiketoiminnan kokonaisuuden sisältäen asiakkuuden elinkaarihallinnan, myynnin ja markkinoinnin. Se on keskeinen syy nyt sille, että isommat porskuttavat, myynti ja markkinointi ratkaisee”, painottaa Korkiakoski.

Onko uusia pieniä verkkokauppoja siis enää odotettavissa?

”Kotimaisille tuotteille ja kotimaisille verkkokauppiaille olisi nyt markkinoilla tilaa. Ei ole mitään syytä, miksi asiakkaita ei voisi houkutella myös uusiin laadukkaisiin kotimaisiin verkkokauppoihin. Aivan erityinen potentiaali on kotimaisten palvelujen siirtymisessä verkkokauppaan sekä yritysten välisessä B2B-kaupassa – ja nämä ovat Suomessa vasta alkamassa”, arvioi Korkiakoski.

Tribetailin Erkintalo arvioi, että globaali niukkuus hillitsee tavarakaupan verkkokasvua vielä tovin.

”Uusia verkkokauppoja perustetaan jälleen, kun on taas parempi mahdollisuus myydä tavaraa. Tavaraa tukkukauppoihin saadaan maahantuojilta saatujen tietojen mukaan normaalilla volyymilla todennäköisesti vasta 2023”, ennakoi Erkintalo.

Lisätiedot:

Markku Korkiakoski, toimitusjohtaja, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku@vilkas.fi

Petteri Erkintalo, konsultti, perustaja, Tribetail Consulting, 0400 674 723, petteri@tribetail.fi