Verkossa myytävien palveluiden kysyntä väheni 2021 – tavaroiden ostaminen kasvoi

Omaisuusrikokset selvässä laskussa – asuntomurtoja tehty kuluvana vuonna vähiten vuosikymmeneen 15.10.2021 08:03:22 EEST | Tiedote

Omaisuusrikoksia on tehty kuluvana vuonna selvästi viimevuotista vähemmän. Tammi-syyskuun aikana omaisuuteen kohdistuneita rikoksia on tullut poliisin tietoon noin 163 000, mikä on noin 20 000 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erityisen selvä lasku on nähty asuntomurroissa. Asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin tehtyjen murtojen määrä väheni tammi-syyskuussa noin 22 prosenttia viimevuotisesta. Asuntomurtoja on tehty kuluvana vuonna vähiten vuosikymmeneen. Yliaktuaari Kimmo Haapakankaan mukaan syitä murtojen määrän laskuun voi hakea muun muassa koronatilanteen takia vähentyneestä matkailusta. ”Ihmiset ovat pysyneet kotona. Kun matkailu on ollut vähäistä, ihmiset eivät ole myöskään jakaneet tietoja ulkomaanmatkoistaan sosiaalisessa mediassa”, Haapakangas mainitsee. Myös varkausrikoksia tehtiin aiempaa vähemmän. Näpistyksiä, varkauksia ja törkeitä varkauksia tuli poliisin tietoon noin 13 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Pahoinpitelyitä kirjattiin noin nelj