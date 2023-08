Vermassalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy

Ilmatar Vermassalo Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Vermassalon tuulivoimalahankkeesta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Ilmatar Vermassalo Oy suunnittelee Vermassalon tuulivoimahanketta Virtain kaupungin alueelle Pirkanmaan maakuntaan. Hankealue sijoittuu Virtain kaupungin keskustaajamasta noin yhdeksän kilometrin etäisyydelleVermasjärven länsipuolelle. Tuulivoimahankealueen kokonaispinta-ala on noin 4300 ha. Hankealue on suurelta osin ojitettua suota ja talousmetsää.

Tuulivoimahankealueen kokonaispinta-ala on noin 4300 ha. Hankealueelle suunnitellaan enimmillään 25 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 345 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavan yhdessä joko Ilmattaren Tuuramäen tuulivoimahankkeen kanssa tai ABO Wind Oy:n Myyränkankaan tuulivoimahankkeen kanssa joko 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0) : Hanketta ei toteuteta

: Hanketta ei toteuteta Vaihtoehto 1 (VE1) : Hankealueelle rakennetaan enintään 25 tuulivoimalaa

: Hankealueelle rakennetaan enintään 25 tuulivoimalaa Vaihtoehto 2 (VE2) : Hankealueelle rakennetaan enintään 21 tuulivoimalaa

: Hankealueelle rakennetaan enintään 21 tuulivoimalaa Vaihtoehto 3 (VE3): Hankealueelle rakennetaan enintään 20 tuulivoimalaa

Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarkastellaan alustavasti kahta toteutusvaihtoehtoa:

Vaihtoehto A (SVE A) : Sähkönsiirto toteutetaan joko 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla. Reitti kulkee pohjoiseen Tuuramäen sähköasemalle ja sieltä Tuuramäen tuulivoimahankkeen SVEA-vaihtoehtoa pitkin Lylyharjun kautta Parkanon uuden sähköaseman pohjoiselle suunnittelualueelle. Vermassalon tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä arvioitavan voimajohtoreitin pituus on noin 21 km.

: Sähkönsiirto toteutetaan joko 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla. Reitti kulkee pohjoiseen Tuuramäen sähköasemalle ja sieltä Tuuramäen tuulivoimahankkeen SVEA-vaihtoehtoa pitkin Lylyharjun kautta Parkanon uuden sähköaseman pohjoiselle suunnittelualueelle. Vermassalon tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä arvioitavan voimajohtoreitin pituus on noin 21 km. Vaihtoehto B (SVE B): Sähkönsiirto toteutetaan joko 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla. Reitti kulkee ensin ABO Wind Oy:n Myyränkankaan tuulivoimahankkeen hankealueelle joko sähköasemalle tai suoraan johtoon ja sieltä Parkanon uuden sähköaseman eteläiselle suunnittelualueelle. YVA-menettelyssä arvioitavan reitin pituus on noin 43 km.

Arviointiohjelma on nähtävillä 24.8.-22.9.2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/vermassalontuulivoimahankeYVA.

Arviointiohjelman painettu versio on luettavissa seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere

Virtain kaupungintalo, Virtaintie 26, Virrat

Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37, Parkano

Alavuden kaupunginvirasto, Torikatu 4, Alavus

Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46, Kihniö

YVA-ohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus tiistaina 12.9.2023 klo 17.00–19.00 Kurjenkylän kylätalolla, Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä.

Mielipiteitä voi esittää 22.9.2023 asti

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 22.9.2023 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/2748/2023 ).



Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.

Lisätietoja:

Vermassalon tuulivoimahanke (ymparisto.fi)

Hankkeesta vastaava: Ilmatar Vermassalo Oy, hankekehityspäällikkö Lauri Vierto, p. 050 376 5204, etunimi.sukunimi(at)ilmatar.fi

YVA-konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, projektipäällikkö Essi Kuisma, p. 040 559 5183, etunimi.sukunimi(at)fcg.fi

YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Airi Määttä, p. 0295 036 173, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi