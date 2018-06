Vermon Toto65-pelistä 32 euron systeemillä 52 000 euron voitto Espooseen

Pesäpalloilijoiden omistama ravihevonen Carleman kuului keskiviikon suosikkivoittajiin. Mutta kun muissa Toto65-kohteissa saatiin yllätyksiä toisensa perään, ei yksikään pelaaja saanut täysosumaa. Viisi oikein -tuloksiakin löytyi lopulta vain yksi, jolla espoolainen nettipelaaja voitti 52 248,40 euroa.

Espoolaispelaaja oli pelannut Vermon raveja Veikkaus.fi :ssä, joten hän saa voiton suoraan pankkitililleen. Keskiviikon voittajista hänen 32 euron lapultaan puuttui vain kolmannen kohteen superyllättäjä Exclusive Koks, jota oli pelattu 0,25 prosenttia.

Voittaja sai jännittää riviään viimeisessä kohteessa tosissaan, sillä hänen systeemissään päätöskohteen ainoa merkki oli voittaja Newport Brodde.

Vermon harvoihin suosikkivoittajiin lukeutunut Carleman (Toto65-4) on Joensuun Mailan huippupelaajan ja Kultaisen Mailan voittajan Juha Puhtimäen kokoaman pesäpalloilijoiden ja raviurheilijoiden Pesiskimpan omistama hevonen.



Koska keskiviikkona ei löytynyt täysosumia, on Vermon 4.7. Toto65-kierroksella vähintään 70 017,22 euron jackpot. Myös sunnuntain 1.7. Lahden Toto65-pelissä on 40 000 euron jackpot.

Toto65

Vermo 27.6.2018

Lähtö Hevonen Ohjastaja Poisjäännit Toto65-1 4 Cool Conclusion Tommi Kylliäinen Toto65-2 5 The Rector Esa Holopainen 6,7 Toto65-3 2 Exclusive Koks Hannu Torvinen Toto65-4 6 Carleman Jukka Torvinen Toto65-5 9 Hupsis Antti Teivainen 2 Toto65-6 1 Newport Brodde Antti Teivainen 2

4-5-2-6-9-1



6 oikein

Ei täysosumia



5 oikein

54248,40 €