Vermon Toto65-pelistä 90 000 euroa Pirkanmaalle neljän minuutin rivillä – “Otin lasin viiniä, että sain unen päästä kiinni”

Vermon Toto65-pelin ainoa täysosuma toi yli 90 000 euron voiton pirkanmaalaiselle pelaajalle. Voittorivi syntyi neljässä minuutissa puhelimella ja rivin ideana oli Koivunen.

- Yleensä teen riviä huolellisemmin, tunnin verran tai ainakin puoli tuntia. Nyt oli muuta, niin piti tehdä nopeasti, paljastaa voittaja.

Nelikymppinen pirkanmaalaisyrittäjä huokaisee, että 19,20 euron pelillä tullut 90 914,90 euron voitto toi takaisin ”kahdenkymmenen vuoden aikana hakattuja rahoja”.

- Kaikilla harrastuksilla on hintansa. Ravit on hieno urheilulaji. Toto-pelaaminen on minulle harrastus ja ajanvietettä, rentoutumistapa, jolla saa ajatukset irti arjen asioista. Pelaan 75-prosenttisesti mobiililiittymällä. Yleensä muuten laitan pelin nelinkertaisena, mutta tällä kertaa en laittanut.

Tietoa voittaja hankkii useista lähteistä. Hevosharrastukseen voittajan vihki aikoinaan vaimo. Omien kimppahevosten seuraaminen raveissa saa täydennystä Hevosurheilun lukemisesta ja netin lähteiden selaamisesta.

- Tietoa ja vihjeitä on paljon saatavilla ja luen niitä, mutta seuraan lopulta aina omaa strategiaani. Ja tuskin otan tavaksi tehdä neljän minuutin rivejä, vaikka nyt osuikin, kertoo voittaja naurahtaen.

Uusi televisio tulossa

Ennen keskiviikon voittoa pirkanmaalaisen suurin totovoitto oli alle kymppitonnin suuruinen. Nyt lähestyttiin jo maagista satasta.

- Tällä kertaa en ehtinyt seurata raveja televisiosta. Siinä olisi voinut sydän pysähtyä, kertoo mies nauraen.

Hän katsoo aina lähdöt jälkikäteen, niin nytkin, sillä se on osa tiedonhankintaa ja kartalla pysymistä.

- Täytyy nähdä juoksun eteneminen, pussit ja sen sellainen. Pelkät tulokset eivät tietenkään riitä.

Kun hän katsoi lähtöjä jälkikäteen ennen suihkuun menoa, suurvoitto alkoi valjeta.

Pitikö ottaa kylmä suihku?

- Ei sentään. Mutta muutaman kerran piti tarkistaa, että voitto varmasti on totta. Ja lasi viiniä piti ottaa, että sai unen päästä kiinni.

Voittorahoille ei ole erityisiä kohteita, mutta uusi televisio tulee jälkikasvun toiveesta.

- Saa nähdä kuinka iso. Tällä voitolla saisi varmaan koko seinän kokoisenkin.

Toto65-peliä pelataan keskiviikkoisin ja maanantaisin Suomen raveihin. Seuraavan kerran Toto65-voittoa pääsee tavoittelemaan maanantain uutuudessa, nopearytmisissä Magic Monday -raveissa. Jaossa on 50 000 euron jackpot ja päävoitto on jopa 170 000 euroa.

Pirkanmaalainen voittopeli:

Peli (hevoset):

6, 10 (7, 5)

3, 6 (4, 9)

1, 3, 9 (8, 12)

2, 3, 6, 9 (1, 16)

2, 9 (6, 1)

1, 6 (12, 8)

Panos: 10 senttiä

Pelin kokonaishinta: 19,20 euroa

Voitto: 90 914,90 euroa

Toto65, Vermo, 3.1.2017

Lähtö Hevonen Ohjastaja Poisjäännit L4 Toto65-1 10 One For You Jarmo Saarela L5 Toto65-2 6 Shadow Of Brisbane Olli Koivunen 7 L6 Toto65-3 9 Speak Of The Devil Harri Koivunen L7 Toto65-4 9 Sointu-Esteri Olli Koivunen L8 Toto65-5 2 Mistelle* (SE) Olli Koivunen 8 L9 Toto65-6 6 Intuto Samuli Innanen 9

6 oikein

10-6-9-9-2-6

89859,20 €

5 oikein

117,30 €