Veronmaksajat yksinkertaistaisi työssäkäynnin verovähennykset: Työmatkakulut osaksi tulonhankkimisvähennystä – vähennysten tuplaleikkuri historiaan

Veronmaksajien Lehtinen kehysriihestä: Poikkeukselliset satsaukset puolustukseen ja huoltovarmuuteen ovat perusteltuja, muutoin menokuria on jatkossa lisättävä – veroissa ei yllätyksiä 5.4.2022 18:41:45 EEST | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen keskittymistä kehysriihessään Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamiin lisäpanostuksiin ymmärrettävänä. Muiden menojen osalta kaivattaisiin kuitenkin tiukempaa menokuria kuin tällä vaalikaudella on nähty. – Puolustukseen, turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen tehtävät merkittävät poikkeukselliset satsaukset ovat tässä tilanteessa luonnollisesti tarpeellisia ja poikkeaminen kehyksistä niiden osalta on ymmärrettävää. Vastaavasti entistäkin tärkeämpää olisi noudattaa tiukkaa menokuria valtion kaikissa muissa menoissa. Tältä osin hallituksen kehyslinja jättää edelleen toivomisen varaa. – Tämä hallitus ei jää aikakirjoihin ainakaan menomaltista, Lehtinen arvioi. Tiukkoihin menokehyksiin on syytä jatkossa palata niin pian kuin mahdollista, jotta velkaantuminen pystytään pitämään tehokkaasti aisoissa ja julkisen talouden vakaus turvataan myös pitkällä aikavälillä. Nyt tämän varmistaminen on jäämässä seuraavan hallituksen yhd