Veronmaksajien Lehtinen kehysriihestä: Kriisinhoito nyt tärkeintä, elokuussa linjattava paluu kestävään kasvuun

Veronmaksajien Lehtinen maakuntaverokomiteasta: Mahdollisen maakuntaveron vaikutukset on tärkeää selvittää 5.3.2020 14:15:47 EET | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen katsoo, että maakuntaverokomitean asettaminen on hallitukselta perusteltu ratkaisu. Lehtinen on komitean jäsen. - Maakuntavero vaikuttaisi syvällisesti verojärjestelmään, joten on korkea aika huolellisesti punnita mahdollisten muutosten kaikki ulottuvuudet. Asetettu komitea sopii tähän tarkoitukseen, Lehtinen toteaa. Ajankohta maakuntaverokomitean asettamiselle on otollinen, sillä hallituksen kaavailuissa sote-uudistus käynnistettäisiin aluksi valtion rahoituksen perustalle. Sote-uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa ei siis olla ottamassa käyttöön maakuntien verotusoikeutta. - Nyt on oivallinen tilaisuus käydä maakuntaveron käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä asiantuntevasti ja monipuolisesti läpi jo ennen verojärjestelmän mahdollisia muutoksia koskevien ratkaisujen tekemistä. Lehtinen korostaa mahdollisen maakuntaveron käyttöönoton vaikutusten arviointia myös valtakunnallisen veropolitiikan harjoittamisen kannalta. - Kulloisenk