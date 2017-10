Verotus alenee kaupunginjohtajan esityksessä Savonlinnassa - elinkeinoelämän kehittämiseen panostetaan

Viimeisen neljän vuoden aikana toteutetun kaupungin talouden sopeuttamisohjelman ansiosta Savonlinnassa voidaan alentaa kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä, joka on veronalennuksesta huolimatta ylijäämäinen.

- Savonlinnassa on vähennetty kuntaliitoksen jälkeisenä neljänä vuotena henkilöstöä noin 194, joka on noin 14 prosenttia henkilöstön määrästä. Samoin toimitilojen määrää on vähennetty noin 40.000 kerrosneliömetriä, joka on lähes viidennes tilojen määrästä. Näiden toimenpiteiden avulla on saatu yhteensä noin 10 miljoonan euron tehostamisvaikutus. Mikäli OKL:aa ei siirrettäisi Joensuuhun pystyttäisiin veroja alentamaan yhdellä prosenttiyksiköllä, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Savonlinnan kaupungin talous on saatu käännettyä sopeuttamisohjelman avulla ylijäämäiseksi vuodesta 2014, minkä avulla on katettu taseeseen vuosina 2012-2013 tulleet alijäämät.

- Ensi vuoden budjetti mahdollistaa tuntikehyksen kasvun oppilasta kohden sekä opetusryhmien keskikoon edelleen pienenemisen sekä saksan ja venäjän kielen valinnaisainevalikoiman ja säännölliset kouluterveydenhuollon tarkastukset. Jatkossa olennaista on sopeuttaa kouluverkkoa väheneviin oppilasmääriin, jotta näihin hyviin asioihin voidaan panostaa. Ensi vuonna perustetaan myös senioripalvelupiste kirjastoon, toteaa Laine.

Opettajakoulutuksen lakkaaminen 1.8.2018 Savonlinnassa tulee vähentämään kaupungin asukasmäärää noin 1000-1500 asukkaalla sekä ostovoimaa yli 10 milj. euroa vuodessa. Tämä syö kaupungin vero- ja valtionosuustulopohjaa sekä kriisiyttää vuokrataloyhtiöiden taloutta.

Lisäksi Kiky-sopimus leikkaa Savonlinnan kaupungin verotuloja myös ensi vuonna, minkä seurauksena verotulokehitys on –1,1 prosenttia, johon vaikuttaa myös väestön väheneminen.

Bruttoinvestoinnit vuonna 2018 ovat 13 645 000 euroa. Ajalla 2018 – 2021 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 36 650 000 euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuvat kouluihin ja vesi- ja jätevesilaitokseen sekä kunnallistekniikkaan.

Keskeisenä kehittämishankkeena on Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämishankkeena Olavinkadun jatkoinvestointi ja kaupunkivalaistushankkeen aloittaminen sekä Savonlinnan teknologiapuiston investointi- ja kehittämishankkeet yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa ja uuden tilaavievän kaupan alueen rakentamisen infrastruktuuri jatkoinvestoinnit. Kaupunki lisää panostuksiaan myös matkailumarkkinointiin, jossa on hyvin suotuisa kasvun vaihe olemassa.

- Savonlinnassa on menossa suotuisa elinkeinoelämän kehitysvaihe ja tämän kehityssuunnan vahvistamiseksi kaupunki on osaltaan eri yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä panostamassa ensi vuonna noin 10 miljoonaa euroa mm. kehittämis- ja investointihankkeisiin elinkeinoelämän edellytysten vahvistamiseksi. Parhaillaan käydään neuvotteluita mm. metsägoupin 52 miljoonan euron tehdasinvestoinnin toteutumiseksi Savonlinnaan kuten myös 30 miljoonan euron tornihotellihankkeesta, kertoo Laine.