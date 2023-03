VertaaEnsin.fi:n ja Rettan yhteistyö tekee sähkösopimuksen kilpailuttamisesta vieläkin helpompaa

Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi ja Pohjoismaiden suurin kiinteistöjohtamisen asiantuntija Retta ovat tehneet yhteistyösopimuksen tarjotakseen edullisempia sähkösopimuksia suomalaisille kotitalouksille. Kuluttajat voivat kilpailuttaa ja hankkia sähkösopimuksensa keskitetysti VertaaEnsin.fi-sähkövertailun kautta.

“On hienoa olla mukana tarjoamassa tarpeellisia ratkaisuja Rettan isännöimien taloyhtiöiden asukkaille. Sähkövertailumme mahdollistaa suoraviivaisen ja helpon tavan solmia uusi sähkösopimus, säästäen sekä aikaa että rahaa. Innokkaana ja tyytyväisenä lähdemme Rettan kanssa yhteistyöhön.”, kertoo VertaaEnsin.fi:n sähkövertailun liiketoimintajohtaja Anton Boijer.

Retta lahjoittaa verkkosivujensa kautta kilpailutetusta sähkösopimuksesta kaikki tuotot Vailla vakinaista asuntoa ry:lle.

”Rettan tavoitteena on mahdollistaa taloyhtiöiden asukkaille säästömahdollisuuksia niin suurissa kuin pienemmissäkin hankinnoissa. Yhteistyö VertaaEnsin.fi:n kanssa tuo puolueettoman hintavertailun sähkösopimuksista asukkaiden ulottuville. Yhteistyö tarjoaa lisäksi mahdollisuuden kanavoida tuloja meille tärkeään toimintaan Vailla vakinaista asuntoa ry:lle. Toivomme, että voimme näin osaltamme olla helpottamassa asunnottomien tilannetta Suomessa.”, kommentoi Rettan Kumppanipalveluiden kehitysjohtaja Patrik Bergring.

VertaaEnsin.fi on osa eurooppalaista Samlino-konsernia, joka on perustanut taloustuotteiden vertailusivustoja Suomen lisäksi myös Tanskaan, Portugaliin, Belgiaan ja Kreikkaan. VertaaEnsin.fi-palvelun toimintaidea on yksinkertainen: Me vertaamme, sinä säästät! Vuosittain yli miljoona suomalaista kuluttajaa käyttää sivustoa edullisempien talouspalveluiden löytämiseen. www.vertaaensin.fi

Retta on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Tuotamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluita ja ratkaisuja asumisen ja toimitilasektorin kiinteistöpalveluissa. www.retta.fi

Lisätietoja:

Anton Boijer, Venture Manager

antonboijer@vertaaensin.fi, puh. +358 50 572 5165