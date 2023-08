Vertaisarvioitu tiedekirja avaa uusia näkökulmia Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmaan

Tämä julkaisu on tulosta uudenlaisesta ja kokeilevasta hankkeesta, joka perustuu kolmen kokeneen toimijan yhteistyölle. Mukana ovat Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Taidehistorian seura ja taidekirjakustantamo Parvs.

Taidehistoria menee metsään! -antologia liittyy taidehistoriallisen tutkimuksen seminaariin, jonka Gösta Serlachiuksen taidesäätiö ja Serlachius-museot järjestävät joka toinen vuosi Mäntässä. Seminaari tuo yhteen asiantuntijoita, toimii foorumina ajankohtaiselle taidehistorialliselle tutkimukselle ja edistää kotimaista taiteentutkimusta sekä tiedon saavutettavuutta myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Tämä teos perustuu keväällä 2022 Mäntässä järjestettyyn seminaariin, johon osallistui joukko uransa eri vaiheissa olevia taidehistorioitsijoita professoreista, dosenteista, tohtoreista ja väitöskirjatutkijoista melko tuoreisiin maistereihin. Teos onkin monipuolinen läpileikkaus tekeillä olevasta taidehistorian tutkimuksesta.

Uusista näkökulmista valottuvat niin tunnetut kuin taidehistorian kaanonissa vähemmän tutkitut taiteilijat 1600-luvulta 1940-luvulle: ranskalaiset Maurice Brianchon ja Roland Oudot, hollantilaiset Adriaen Brouwer, Joos van Craesbeeck, Jan Miense Molenaer ja Cornelis Dusart, suomalaiset Alexander Lauréus, Helene Schjerfbeck, Fanny Churberg, Hjalmar Munsterhjelm, Akseli Gallen-Kallela, Alvar Cawén ja Jalmari Ruokokoski.

Vuonna 1933 perustettu Gösta Serlachiuksen taidesäätiö hallinnoi ja ylläpitää taidekokoelmaa, jota esitellään Serlachius-museoissa Mäntässä. Kokoelman painopistealueita ovat vanha eurooppalainen taide, suomalainen taide 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta sekä nykytaide. Gösta Serlachiuksen taidesäätiön toimintastrategiaan perustuen hankkeen ideana oli alusta asti sekä edistää taidesäätiön kokoelmaan kohdistuvaa tutkimusta että syventää museokentän ja yliopistojen välistä yhteistyötä.

Antologia on tehty yhteistyössä Taidehistorian seuran kanssa, ja se julkaistaan vertaisarvioidussa Taidehistoriallisia tutkimuksia -julkaisusarjassa. Taidehistorian seura on taidehistorian alan ainoa tieteellinen seura Suomessa. Seura on perustettu vuonna 1973, ja sen tarkoituksena on toimia taidehistorian edistämiseksi.

Taidehistoria menee metsään! – Lastuja Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta

Toimittajat: Susanna Aaltonen, Roni Grén, Juhana Lahti, Tomi Moisio ja Lauri Ockenström

Kirjoittajat: Timo Huusko, Seppo Hornytzkyj, Teppo Jokinen, Sandra Lindblom, Ville Lukkarinen, Lotta Nylund, Pekka Niemelä, Tutta Palin, Kersti Tainio, Hanne Tikkala, Minna Tuominen ja Markku Valkonen

168 sivua

kieli suomi, englanninkieliset tiivistelmät

Parvs, Serlachius-museot ja Taidehistorian seura, 2023

Arvostelukappaleet ja kuva-aineisto medialle:

kustantaja Hanna Karppanen, Parvs, hanna.karppanen@parvs.fi

Lisätiedot Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta ja seminaarista:

amanuenssi Tomi Moisio, Serlachius-museot, tomi.moisio@serlachius.fi

Lisätiedot Serlachius-museoista:

tiedottaja Susanna Yläjärvi, Serlachius-museot, susanna.ylajarvi@serlachius.fi

Lisätiedot Taidehistorian seurasta:

puheenjohtaja Juhana Lahti, Taidehistorian seura, juhana.lahti@gmail.com

sihteeri Jutta Tynkkynen, Taidehistorian seura, taidehistorianseura@gmail.com