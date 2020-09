Vertaistukiryhmä Kamalat äidit alkaa 26.10. Tukinetissä

Yhden Vanhemman Perheiden liitto on 45-vuotias lastensuojelujärjestö, jonka kohderyhmänä ovat lapsiperheet, joissa on yksi aikuinen lasten kanssa. Yhden vanhemman perheitä on Suomessa 127 000. Liito on ajanut toiminta-aikanaan elatusturvalain, yhteishuoltomahdollisuuden, vuoroasumisen sekä elatusapulaskurin. Vertaisryhmiä on 80 ympäri Suomea. Strukturoidut ero-, leija- ja nuorten VeNyvä-ryhmät järjestetään myös verkossa yhteistyössä Mieli ry:n Tukinet -alustalla.