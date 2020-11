Verto: Kulutuksen mukaiseen vesilaskutukseen siirtyminen ei aina vaadi putkiremonttia

Putkiremontti on kallis projekti taloyhtiölle ja siksi siihen harvoin ryhdytään kevyin perustein. Energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpaneva lakiuudistus on aiheuttanut täysin perusteltuja kysymyksiä taloyhtiöissä. Jos vesi halutaan laskuttaa kulutuksen mukaan ja linjasaneeraus on juuri tehty, olisiko kallis investointi jälleen edessä? Nykyteknologia kuitenkin takaa sen, että putkiremonttiin ei vanhoissa taloyhtiöissä tarvitse kaikissa tapauksissa ryhtyä.

Lakimuutoksesta uutisoitaessa on kerrottu, että vanhoissa taloyhtiöissä kulutusperusteiseen laskutukseen siirryttäisiin sitä mukaa, kun niissä lain voimaantulon jälkeen tehtävän putkisaneerauksen yhteydessä asennettaisiin asianmukaiset etäluettavat vesimittarit. Suomen johtava vedenkulutuksen asiantuntija Verto on eri mieltä. - Markkinoilla on jo nyt tarjota kotimaisia ja älykkäitä vedenmittausjärjestelmiä, joiden asentaminen putkiremontoituun asuinkiinteistöön on täysin mahdollista. Kun rautaan yhdistetään automaattinen tiedonsiirto ja laskutuksen rajapintaratkaisut, luodaan vanhoille taloyhtiölle kaikki valmiudet kulutuksen mukaiseen laskutukseen siirtymiseen nopeallakin aikataululla, sanoo toimitusjohtaja Antti Salakka Vertolta. Energiatehokkuusdirektiivi on määrännyt, että vesimittarit tulee asentaa taloyhtiöihin niin uudiskohteissa (2011) kuin saneerauskohteissa (2013). Direktiiviä on taloyhtiöissä tulkittu niin, että vesimittarit on asennettava, mutta ei otettava käyttöön. Valmius kulutuksen mukaiseen vesilaskutukseen siirtymiseen saattaa osassa vanhoja taloyhtiöitä siis olla jo olemassa eikä putkisaneerausta näissä tapauksissa tarvita, vaikka putkitöiltä ei aivan täysin vältyttäisikään. Lakimuutoksen taustalla on EU:n energiatehokkuusdirektiivin ratifioinnista ja saattamisesta osaksi Suomen omaa kansallista lainsäädäntöä. Uudistuksen tavoitteena on ohjata kotitalouksien veden ja lämmitysenergian kulutusta energiatehokkaampaan suuntaan. - Koska vesitalouteen kuluu lähes 40 prosenttia taloyhtiön kaikesta energiasta, voidaan vettä säästämällä puhua merkittävästä säästöstä energiankulutuksessa. Vertolla on yli 35 vuoden kokemus vedenmittauksesta ja vedenkulutusdatamme kertoo, että siirtymällä kulutuksen mukaiseen vesilaskutukseen laskee vedenkulutus jopa kolmanneksella. Taloyhtiön energiankulutuksessa tämä tarkoittaa kymmenen prosentin säästöä, kertoo Salakka. Taloyhtiön vedenkulutuksen maksavat aina asukkaat. Kulut on saatava katettua viimeistä pisaraa myöten. Kiinteän maksun mallissa maltilla kuluttavat kompensoivat enemmän kuluttavien kustannuksia, mutta kulutukseen perustuvassa laskutuksessa jokainen vastaa omista valinnoistaan. Vain jälkimmäinen on oikeudenmukainen ja luontoa säästävä tapa. Taloudellisesti ajatellen kolmanneksen säästö kolmihenkisessä perheessä voi merkitä jopa 300 euron säästöä rahassa.

