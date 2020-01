Vesa Tengman takaisin matkailubusineksee

Kauppaneuvos Vesa Tengman, Holiday Club Resorts Oy:n entinen toimitusjohtaja, palaa muutaman vuoden tauon jälkeen takaisin matkailubusinekseen. Hänestä tulee Lomallo Oy:n toinen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Toiseksi pääomistajaksi tulee Wulff Oyj:n pitkäaikainen pääomistaja ja Tahko Span toimitusjohtaja Heikki Vienola.

Vesa Tengman toimi noin 25 vuotta Holiday Clubin toimitusjohtajana ja hänen aikanaan yhden lomakohteen perheyrityksestä kasvoi 150 miljoonan euron ja kymmenien lomakohteiden kansainvälinen vapaa-ajan matkailuyritys.

Lomallo Oy on toiminut kolme vuotta PKY Travel -nimellä ja rakentanut monipuolisen matkaklubin, jonka jäsenet pääsevät nauttimaan yhteistyökumppaneiden olemassa olevista lomakohteista jäsenhintaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lomallon tarjonta kasvaa koko ajan ja uutuudet ovat kaikkien jäsenten käytettävissä ilman lisäkustannuksia.

Vesa Tengman uskoo vahvasti Lomallon matkailukonseptiin, joka on vastaus ihmisten nykyiseen lomailumalliin ja nopeasti muuttuviin tarpeisiin: ”Lomallo on uusi ja raikas matkailukonsepti tämän päivän lomailijoille, jotka entistäkin useammin päättävät lomistaan nopealla sykkeellä ja lomailevat lyhyempiä aikoja useamman kerran vuodessa. Lomallossa on jo parin vuoden ajan tehty erinomaista työtä. Tältä pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan tulevaisuuden matkailukokonaisuutta, joka tulee olemaan vahva vaikuttaja kotimaan matkailussa. On mukava palata takaisin matkailun pariin muutaman vuoden tauon jälkeen.”

Lomallon toimitusjohtajana jatkaa yrityksen yksi perustajista Petri Makkonen ja myyntijohtajana Matti Salminen. He säilyvät myös yrityksen merkittävinä omistajina. Pääkonttori säilyy Vuokatissa, ja Helsingin keskustaan Aleksanterinkadulle avataan uusi myyntitoimisto, johon tulee muun muassa jäsenille vapaasti käytettävissä oleva työpiste ja jäsenten oma olohuone.

Lomallo on vuonna 2017 perustettu PKY Travel – nimisenä matkaklubina ja toiminta perustuu jäsenyyteen. Käyttöoikeus verkoston palveluihin on jo yli 6500 ihmisellä. Palveluvalikoimaan sisältyvät liike- ja vapaa-ajan matkustaminen oheispalveluineen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Makkonen, 0400550944, etunimi.sukunimi@lomallo.fi

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Tengman, 0500421515, etunimi.sukunimi@lomallo.fi