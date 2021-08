Vesiensuojelun avustushaut avautuvat pian - oletko valmis?

Jaa

Vesien hyvän tilan saavuttaminen voi edellyttää järvissä, virtavesissä, rannikolla ja niiden valuma-alueella sekä pohjavesialueilla erilaisia toimia. Ne voivat olla kuormituksen vähentämistä, vesien kunnostus- ja hoitotoimia sekä pohjavesien suojelutoimia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia vesien tilaa parantaville hankkeille. Nyt on oikea aika pyytää neuvoja hankkeen suunnitteluun!

Pohjois-Pohjanmaalla vesistöjen kunnostustoiminta on hyvin aktiivista. Esimerkiksi kunnat, erilaiset yhdistykset, osakaskunnat, kyläyhteisöt sekä tutkimus- ja oppilaitokset hallinnoivat hankkeita ja toteuttavat käytännön vesiensuojelutyötä. Uusille toimijoille on kuitenkin aina tilaa. Vaikka Pohjois-Pohjanmaalla vesistöt ovat pääosin hyvässä kunnossa, tarvetta etenkin vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen ja elinympäristöjen kunnostukseen on yhä.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman avustukset vesien tilaa parantaville hankkeille ovat haettavissa ELY-keskuksesta vuosittain syksyisin. Pääsääntöisesti avustus kattaa puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan omarahoituksen ja ulkopuolisen rahoituksen lisäksi myös talkootyötä voidaan käyttää hankkeen omarahoituksessa.

- Ennen hankehakemuksen lähettämistä olisi hyvä olla yhteydessä suoraan ELY-keskukseen. Voimme antaa opastusta siitä, millaisiin hankkeisiin avustusta voidaan myöntää ja neuvoa hankkeen suunnittelussa. Lisäksi voimme usein vinkata myös hankkeelle sopivia yhteistyökumppaneita, kertoo ympäristöasiantuntija Jaana Rääpysjärvi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Yhteistyöllä tehoa vesistökunnostushankkeisiin

Vesistöjen kunnostusavustukset on suunnattu ensisijaisesti hankkeisiin, joiden kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi jokien ja purojen virtapaikkojen ennallistamiseen tai vedenlaatua parantavien toimien suunnitteluun ja toteutukseen vesistössä ja valuma-alueella. Myös alueellisten asiantuntijaverkostojen toimintaa voidaan tukea osana konkreettisia kunnostustoimia.

Avustettavissa hankkeissa etusijalla ovat sellaiset laajat hankekokonaisuudet, joissa yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken. Yhteistyössä hankkeen suunnittelu, rahoitus, lupaprosessit, virkistys- ja luontoarvojen huomioiminen sujuvat yleensä jouhevasti. Pohjois-Pohjanmaalla vesienhoitoon ja -kunnostuksiin liittyvää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa edistää esimerkiksi kaikille avoin VYYHTI-verkosto, joka toimii osana ProAgria Oulun toteuttamaa VENE-hanketta.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustuksilla vauhditetaan uusia kokeiluja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoi valtakunnallisesti maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankeavustuksia. Avustusten tavoitteena on edistää monitavoitteista valuma-alueiden vesitalouden hallintaa, jolla parannetaan vesien tilaa, vahvistetaan muuttuviin sää- ja vesioloihin sopeutumista ja vaalitaan luonnon monimuotoisuutta.

Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyi viime syksyn avustushaussa useita vesienhallinta-teeman hankkeita. Iin Micropolis Oy:n vetämässä Ojasta allikkoon -hankkeessa kehitetään toimintamallia metsätalouden vesiensuojeluun hyödyntämällä heikkotuottoisia metsäojitettuja soita, reunoilta ojitettuja aapasoita sekä käytöstä poistuvia turvetuotantoalueita.

- Kuivuneita suoalueita voidaan käyttää pintavalutuskenttinä ojitusvesille, mikä estäisi kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumista alapuoliseen vesistöön. Potentiaalisia vesiensuojelukohteita tutkitaan maastossa jo elokuun aikana yhdessä maanomistajien kanssa. Maanomistajia myös rohkaistaan tarjoamaan maitaan käytännön toteutuksiin tähtääviin hankkeisiin, kertoo hankkeen koordinaattori Lauri Rantala.



Syksyn 2021 avustushaussa ovat haettavana avustukset vesistökunnostuksiin ja alueellisten asiantuntijaverkostojen vahvistamiseen, maa- ja metsätalouden vesienhallintaan, pohjavesien suojelusuunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen sekä kaupunkivesien osalta viemäriylivuotojen hallintaan. Haku on avoinna loka-marraskuussa 2021.