Vesihuollon parannustyöt haittaavat liikennettä Helsingin Minervankadulla 24.10. alkaen

Helsingin ja Espoon yhteishanke kaupunkien pienvesistöjen vedenlaadun parantamiseksi käynnistyy 18.10.2017 10:28 | Tiedote

Helsingin ja Espoon kaupunkien Kaupunkivesistöt kuntoon -hankkeessa tavoitteena on Maunulanpuroon ja Otsolahteen johdettavien hulevesien vedenlaadun parantaminen. Molemmissa kohteissa on tarkoitus puhdistaa hulevettä ravinteista ja haitallisista aineista luonnonmukaisin menetelmin ennen sen päätymistä vesistöön. Hankkeelle on ympäristöministeriön toimesta myönnetty hallituksen kärkihankerahaa.