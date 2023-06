Vesihuoltourakka Helsingin Teollisuuskadulla aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä 26.6. alkaen

Teollisuuskadun ja Aleksis Kiven kadun ympäristön vanha vesihuoltoverkosto on saneeraustarpeessa ja altis sekä putkirikoille että ylivuodoille. Alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu aikana, jolloin kaikki jätevedet sekä sade- ja sulamisvedet eli hulevedet johdettiin yhteiseen sekaviemäriin. Sekaviemäröinnin haasteena on, että rankkasateiden aikaan suuret sademäärät voivat ylittää putkiston kapasiteetin, mikä voi johtaa jätevesien vuotamiseen ympäristöön.

Nyt käynnistyvässä urakassa korvataan vanhoja sekaviemäreitä nykyaikaisilla eriytetyillä jätevesi- ja hulevesiviemäreillä sekä rakennetaan uusi tunneli, jotta hulevedet voidaan tulevaisuudessa ohjata alueelta suoraan vesistöön jätevedenpuhdistamon sijaan. Sekaviemäröinnin eriyttämisen lisäksi HSY:n urakka on edellytys Helsingin kaupungin vesihuoltoa sisältävien katu-urakoiden käynnistämiseen alueella myöhemmin.

Huomioi poikkeukselliset liikennejärjestelyt liikkuessasi alueella

Työt aiheuttavat Teollisuuskadun itäosan ympäristössä poikkeuksia liikennejärjestelyihin. Jalankulku- ja pyöräliikenteelle poikkeusjärjestelyt näkyvät väliaikaisina kulkureitteinä ja autoliikenteelle kaistojen sulkuina ja kääntymisjärjestelyjen muutoksina.

Urakassa tehdään töitä sekä maan päällä että sen alla. Urakan valmistelevat työt alkavat alueella maanantaina 19.6. ja poikkeukselliset liikennejärjestelyt maanantaina 26.6. Varsinaiset katutyöt pääsevät käyntiin heinäkuun alussa. Suurimmat liikennehaitat ja poikkeusjärjestelyt koskevat Teollisuuskadun suuntaista ja Teollisuuskadun ja Vääksyntien risteysalueen ajoneuvoliikennettä sekä kevyttä liikennettä Junatiellä ja Teollisuuskadulla.

Teollisuuskadun varren pyöräreittiä ei ole mahdollista toteuttaa työalueen poikki turvallisesti, joten Teollisuuskadun suuntainen kevyt liikenne reititetään väliaikaisesti uudelleen Hämeentien ja Mäkelänkadun yli. Väliaikaiset järjestelyt merkitään mahdollisimman selkeästi ja niitä muutetaan mahdollisimman harvoin.

Louhintatöistä myös melua ja pölyä

Louhintatyöt alkavat heinäkuun alkupuolella. Töistä aiheutuu melua sekä ylimääräistä työmaaliikennettä, kun louhemursketta kuljetetaan kuorma-autoilla pois työmaalta. Kaikki louhintatyöt tehdään noudattaen turvallisuusmääräyksiä ja viranomaisohjeita. Louhintatöitä tehdään arkisin klo 7–21 ja lauantaisin klo 9–18 välisenä aikana. Urakoitsija tiedottaa urakasta sekä louhintatöistä vaikutusalueen asukkaita ja toimijoita tarkemmin erikseen.

Sekä louhintatyöt että muut työt urakka-alueella aiheuttavat myös pölyä. Pölyämistä rajoitetaan porauskaluston pölynkeräimillä, kasojen ja kuormien kastelulla sekä työmaan läheisyydessä olevien väylien kastelulla.