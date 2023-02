Vesikosken ja Vanhan kirkon siltoja korjataan Loimaalla seututeiden 213 ja 210 varrella

Vanhan kirkon sillan korjauksen aikana liikenne joudutaan rajoittamaan ajoittain yhdelle kaistalle. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua ajoittaisiin ruuhkiin ja varata riittävästi matka-aikaa. Liikennemäärä Vanhan kirkon sillalla on n. 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Sillalla oleva jalankulku- ja pyöräilyväylä on korjaustöiden aikana normaalisti käytössä, mutta väylää joudutaan ajoittain kaventamaan. Tien nopeusrajoitusta on alennettu työmaan kohdalla 30 km:iin tunnissa.

Liikennemäärä Vesikosken sillalla on huomattava, yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Siksi sillan korjaustyöt vaiheistetaan siten, että korjaustöille jää riittävästi tilaa ja molemmat kaistat voidaan pitää auki liikenteelle koko työn ajan. Urakan loppuvaiheessa tehtävien päällystystöiden aikana on myös tarkoitus tehdä kaistajärjestelyt siten, että liikenne kulkee koko ajan molempiin suuntiin. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennetaan sillan kylkeen erillinen kongimainen jalankulku- ja pyörätieyhteys. Tien nopeusrajoitusta on alennettu työmaan kohdalla 30 km:iin tunnissa. Suuren liikennemäärän vuoksi liikenne saattaa ruuhkautua ajoittain ilman kaistarajoituksiakin, joten tienkäyttäjien kannattaa varata matkoihin riittävästi aikaa.

Valmistelevat työt alkavat molemmissa kohteissa jo tällä viikolla ja varsinaiset korjaustyöt käynnistyvät sen jälkeen. Korjaustöiden aikana uusitaan molempien siltojen reunapalkit, vesieristys, päällyste ja kaiteet. Lisäksi tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä. Korjaustyöt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Vesikosken silta on valmistunut 1939 ja Vanhan kirkon silta 1980. Molemmat sillat ovat tyypiltään teräsbetonisia laattasiltoja. Vesikosken sillalle on tehty edellinen peruskorjaus vuonna 1975. Vanhan kirkon sillalle ei ole aiemmin tehty peruskorjausta. 1970- ja 80-luvuilla rakennetut sillat ovat yleisesti peruskorjausiässä. Peruskorjaustarpeessa olevissa silloissa on tyypillisesti ongelmina vesieristeen vuotaminen, betonin rapautuminen sekä silta- ja tiekaiteiden huono kunto sekä liian lyhyet ja matalat kaidemitoitukset. Vanhan kirkon ja Vesikosken silloille tehtiin erikoistarkastus vuonna 2020 ja tarkastuksissa havaittiin korjausta edellyttäviä vaurioita molemmissa silloissa.

Urakoitsijana molemmissa siltahankkeissa toimii Tehan Oy.

Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaan kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja sillalla työskennellään samanaikaisesti. Alennettujen nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.

Vanhan kirkon sillan sijainti kartalla (maps.google.fi)

Vesikosken sillan sijainti kartalla (maps.google.fi)

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529

- Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223