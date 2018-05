Vesiliikennekauden alkua juhlitaan vesiliikennepäivänä 19.5.

Nauti merellisestä Helsingistä ja lähde elämysmatkalle Stadin saaristoon. Kesäkauden vesiliikennöinnin alkamista juhlitaan vesiliikennepäivänä lauantaina 19.5. Teemapäivän kunniaksi luvassa on vesiliikennepäivätarjouksia ja laivamatkoja puoleen hintaan.

Suurin osa vesiliikennöitsijöistä aloittaa kesän vesibussikuljetukset Helsingin saariin toukokuun alussa. Saaristo ja sen tarjoamat ulkoilumaastot ovat jokaisen kaupunkilaisen tavoitettavissa. Helsingin edustalla on noin 300 saarta, joista osaan pääsee ympäri vuoden ja osaan järjestetään reittiliikennettä vain kesäkaudella.

Vesiliikennepäivänä laivamatkoja puoleen hintaan

Alennuksella Korkeasaareen

Vesiliikennepäivänä 19.5. Korkeasaaren vesibussikuljetukset tarjotaan puoleen hintaan. Vesiteitse saapuville vieraille on erikoistarjouksena kaksi sisäänpääsylippua yhden hinnalla. Vesibussit Korkeasaareen lähtevät Kauppatorilta ja Hakaniemestä.

Itäinen saaristoreitti

Tutustu Itä-Helsinkiin mereltä käsin. Hyppää vesibussin kyytiin Hakaniemestä ja suuntaa kohti Vuosaarta. Kokonaisuudessaan lähes kaksi tuntia kestävän saaristoreitin kohteina ovat Herttoniemi, Laajasalo, Vartiosaari, Kivisaari, Satamasaari, Iiluoto ja Leikosaari. Voit hypätä kyytiin tai jäädä pois millä vain satamalla, tai nauttia koko matkan keskustasta itään.

Golfaamaan ja hylkeitä bongaamaan Isosaareen

Isosaari on yli 100 vuotta vanha linnakesaari reilun puolen tunnin laivamatkan päässä Kauppatorilta. Saarella on hyvät palvelut kuten ravintola, kaksi uimarantaa, saunoja, piknik-paikkoja, golfkenttä sekä monimuotoinen luonto. Saaren rannoilla viihtyvät esimerkiksi hylkeet ja merikotkat.

Biitsille Pihlajasaareen

Noin 10 minuutin merimatkan päässä Merisatamasta oleva Pihlajasaari muodostuu kahdesta osasta: läntisestä ja itäisestä Pihlajasaaresta joita yhdistää kävelysilta. Vanhassa huvilasaaressa on monipuoliset palvelut mm. ravintola, kioski, saunoja ja keittokatoksia. Telttailu on sallittu Itäisessä Pihlajasaaressa viikonloppuisin. Saaren laajat hiekka- ja kalliorannat sekä hyvät kävelyreitit tarjoaa kävijöille oivat puitteet ulkoiluun. Naturisteille on varattu ranta-alue Itäisessä-Pihlajasaaressa.

Island hopping: Kauppatori-Lonna-Suomenlinna-Vallisaari

Saarihyppele saman päivän aikana kolmella eri saarella: Vallisaaressa, Suomenlinnassa ja Lonnassa. Voit hypätä pois kyydistä ja jatkaa matkaa oman aikataulusi mukaan samalla lipulla. Island hopping -lippu puoleen hintaan vesiliikennepäivänä.

Uunisaari

Kaivopuiston edustalla sijaitsevaan Uunisaareen on vesiliikennepäivänä maksuton vesibussikuljetus Kaivopuistosta. Tervetuloa nauttimaan saaren luontomiljööstä, hiekkarannoista ja ravintolapalveluista!