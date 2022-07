Vesistöjen vedenkorkeudet ovat hitaassa laskussa

Päijät-Hämeessä Kymijoen vesistöalueella Päijänne on jatkanut nousuaan pisimpään, mutta myös Päijänteen nousu on nyt kääntynyt laskuun. Päijänteen vedenkorkeus (vesi.fi) on noin kymmenen senttimetriä ajankohdan keskiarvotason yläpuolella ja vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 5–20 senttimetriä heinäkuun aikana. Päijänteen lähtövirtaama ja Kymijoen virtaama ovat hieman suurempia kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Pienempien järvien vedenkorkeudet ovat pääsääntöisesti ajankohdan keskiarvotason kohdilla tai sen yläpuolella. Nuoramoisjärven vedenkorkeus (vesi.fi) on noin kuusi senttimetriä, Vesijärven vedenkorkeus (vesi.fi) on noin kymmenen senttimetriä ja Päijänteen alapuolisen Ruotsalaisen vedenkorkeus (vesi.fi) on noin kahdeksan senttimetriä ajankohdan keskiarvotason yläpuolella.

Kanta-Hämeessä Kokemäenjoen vesistöalueella Vanajaveden vedenkorkeus (vesi.fi) Hämeenlinnan kohdalla on ajankohdan keskiarvotasossa ja jatkaa hidasta nousua ennusteen mukaan vielä pari viikkoa ennen kuin kääntyy laskuun. Hauhon reitin järvien vedenkorkeudet jatkavat laskuaan, mutta ovat edelleen 10–20 senttimetriä ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Iso-Roineen vedenkorkeus (vesi.fi) on noin 20 senttimetriä ajankohdan keskiarvotason yläpuolella. Joidenkin Kanta-Hämeen järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet kevään poikkeuksellisen korkeista vedenkorkeuksista huolimatta jo ajankohdan keskiarvotason alapuolelle. Tammelan Pyhäjärven vedenkorkeus (vesi.fi) on noin neljä senttimetriä, Lammin Pääjärven vedenkorkeus (vesi.fi) on noin 12 senttimetriä ja Loppijärven vedenkorkeus (vesi.fi) on noin neljä senttimetriä ajankohdan keskiarvotason alapuolella.

