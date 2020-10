Vesitalousisännöinnin koulutus alkaa 28.10.2020 Ilmajoella

Vesitalousisännöinnin koulutus järjestetään nyt toista kertaa yhteistyössä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDUn, Hämeen ammattikorkeakoulun, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa.

Ensimmäisellä kerralla koulutukseen valittiin 23 opiskelijaa, joista 21 tarjoaa nykyään ojaisännöintipalveluita eri puolilla Suomea lähinnä ojitusyhteisön valtaojien perkaushankkeiden toteutukseen. Koulutuksen nimi vaihtui vesitalousisännöinniksi ja sen ohjelmassa otetaan entistä enemmän huomioon myös muiden vesitaloushankkeiden, kuten kosteikkojen, vesistökunnostusten ja metsäojitusten läpivientejä sekä tarkastellaan vesitaloutta koko valuma-alueen tasolla.



Aikaisemmin valtion vastuulla olleista tehtävistä pääosa on siirtynyt maanomistajille, ja tarve hankkeiden vetäjistä on edelleen ilmeinen. Tarvitaan siis osaajia, jotka yhä laajemmin pystyvät tarjoamaan palveluitaan erilaisten vesitaloushankkeiden toteutuksiin. Koulutuksen perustana on ojitusyhteisön toiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi luonnonmukaisen perkauksen periaatteet ja kurssilaisille opetetaan mm. tulvatasanteen suunnittelun perusteet ja ymmärtämään erilaisten vesistöhankkeiden vaikutukset vesien tilaan ja virtaamiin. Tällä kertaa koulutuksessa tullaan pohtimaan myös isännöintitoimialan laajentamista – voiko vesitalousisännöitsijä toimia vesiosuuskuntaisännöitsijänä? Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen läpikäyneellä on riittävät valmiudet aloittaa vesitalousisännöinti ja muotoilla siitä kannattavaa liiketoimintaa esim. muun elinkeinon ohelle.



Valtakunnallinen koulutushaku päättyy 20.10.2020 ja kurssille valitaan 25 opiskelijaa. Koulutus on tarkoitus toteuttaa lähiopiskeluna, mutta se järjestetään tarvittaessa etänä. Koulutus alkaa 28.10.2020 Ilmajoella, seuraava jakso marraskuussa Hämeenlinnassa ja viimeinen pidetään tammikuussa 2021 Ilmajoella. Lisätietoa koulutuksesta ja koulutushaku löytyvät koulutuskuntayhtymä SEDUn verkkosivuilta: www.sedu.fi/vesitalousisannointi.