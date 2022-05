Vesitehokkuusyhtiö Smartvatten ostaa Neuroflux Oy:n

Kansainvälisesti kasvava kiinteistöjen vesitehokkuuden palveluyritys Smartvatten on ostanut 20.5.2022 vesilaitosten jätevesiverkostojen hallintaan erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Neurofluxin. Tehty kauppa tukee Smartvattenin tavoitetta olla Pohjois-Euroopan johtava vesitehokkuuden palveluyritys.

Neurofluxin kehittämän pilvipalvelun avulla vesilaitokset voivat yhdistää, visualisoida ja analysoida olemassaolevan jätevesiverkoston tietoja. Palvelu tunnistaa jätevesiverkoston vuodot koneoppimisen avulla ja reaaliaikaiset hälytykset vähentävät ylivuotoja sekä auttavat vesilaitoksia optimoimaan jätevesiverkoston tehokasta toimintaa. Palvelu on käytössä Suomessa ja Ruotsissa useilla vesilaitoksilla, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudun vesihuollosta vastaavalla HSY:llä. - Neurofluxin palvelun avulla voimme jatkossa auttaa myös vesilaitoksia toimimaan tehokkaammin, kertoo Smartvattenin toimitusjohtaja Jussi Niiniaho. Suomalaislähtöisellä Smartvattenilla on asiakkaita jo 29 eri maassa, joten tämä on loistava mahdollisuus viedä uutta teknologiaa kansainvälisille markkinoille, jatkaa Niiniaho. Smartvattenilla aloitti hiljattain yhtiön sadas työntekijä ja konsernin liikevaihto kolminkertaistuu kuluvana vuonna noin 15 miljoonaan euroon. Kasvun moottorina toimii kiinteistöjen vesitehokkuuspalvelu, jossa koko kiinteistön käyttämä vesi saadaan etäluettua niin päävesimittareilta kuin huoneistokohtaisilta alamittareilta. Maaliskuussa 2022 Smartvatten osti suomalaisen huoneistokohtaisia etäluettavia vesimittareita valmistavan VertoNordic Oy:n. Smartvattenin on tarkoitus jatkaa voimakkaan orgaanisen kasvun lisäksi yritysostoja. - Tutkimme markkinatarjontaa tarkasti ja Neurofluxin palvelusta saamamme palaute oli poikkeuksetta erinomaista. Uskomme, että yhtiön kyvykkään tiimin kanssa pystymme jatkossa viemään kokonaisvaltaisen vesitehokkuuspalvelumme aivan uudelle tasolle, kommentoi Jussi Niiniaho. - Vesilaitokset ovat haastavassa tilanteessa kiristyvän lainsäädännön, ilmastonmuutoksesta johtuvien sään ääri-ilmiöiden ja vanhentuvan infran kanssa. Nyt tehty yrityskauppa antaa meille leveämmät hartiat palvelun jatkokehitykselle ja asiakaskunnan laajentamiselle, kertoo Neuroflux Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Koskinen. Kaupalla ei ole välittömiä vaikutuksia Neuroflux Oy:n asiakassopimuksiin. Kaupan myötä Neurofluxin avainhenkilöt tulevat osakkaiksi Smartvatteniin ja liiketoimintaa jatketaan osana Smartvatten -konsernia. Kauppahinta ei ole julkinen.

