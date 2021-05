Vetelin Haapajärven vedennoston ja kunnostamisen toteutus käynnistyy

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta luvan Perhonjoen vesistöalueella Vetelin kunnassa sijaitsevan Haapajärven keskivedenpinnan nostamiselle ja järven kunnostamiselle. Hankkeella pyritään vähentämään Patanan tekojärven aiheuttamia haittoja Haapajärven kohdalla ja samalla helpottamaan tekojärven säännöstelyä. Säännöstelyn kehittämisen tarve ja Haapajärven alueen peltojen tulvasuojelu on korostunut viime vuosina, kun Perhonjoen vesi on tulvinut pelloille jo suhteellisen pienillä virtaamilla. Lisäksi järven voimakas umpeenkasvu on vähentänyt alueen linnuston ja kalaston elinympäristöä, heikentänyt luonnon monimuotoisuutta ja vaikeuttanut virkistyskäyttöä.

Haapajärvi on Perhonjoen läpivirtausjärvi, jonka vedenpintaa on vuosikymmenten saatossa useampaan otteeseen laskettu. Viimeisin vedenpinnan alennus tehtiin 1960-luvulla Perhonjoen yläosan järjestelyn yhteydessä, jolloin Haapajärven länsireunaan kaivettiin kanava ja Perhonjokea perattiin myös järven alapuolelta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän lupaan liittyvien toimenpiteiden esivalmistelun. Luvan mukaisia toimenpiteitä ovat mm: pohjapadon rakentaminen, Haapalantien korottaminen ja tiivistäminen sen matalista kohdista, yhdeksän pumppaamon rakentaminen, kuivatusojien kaivu, peltojen suojapenkereiden ja törmitysten (viljeltävät takaluiskat) rakentaminen, Perhonjoen alittavan putkiojan rakentaminen (peruskuivatukseen liittyvien vesien johtaminen Perhonjoen alitse pumppaamolle) sekä Haapajärven ruoppaukset. Rakennustyöt jaksottuvat usealle vuodelle ja toteutuksen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvia töitä ovat mm. Haapalantien korottaminen ja pumppaamojen sekä niihin liittyvien rakenteiden toteuttaminen. Toteutuksen urakka-asiakirjoja valmistelee Maveplan Oy. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alustavan arvion mukaan hankkeen kustannusten arvo on noin 3 milj. euroa. Suunnittelu- ja luvanhakuprosessin aikana Haapajärven hankkeessa toimi ohjausryhmä. Myös toteutusta varten perustetaan ohjausryhmä, missä ELY-keskuksen edustajien lisäksi pyydetään ainakin seuraavilta tahoilta: Vetelin kunta, Vetelin Haapajärven pengerrysyhteisö sekä järven ranta-asukkaat.

