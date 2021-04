Viafin GAS on Suomen 16. paras työpaikka vuonna 2021

Jaa

Yrityskulttuurin ja henkilöstön kehittämiseen viime vuosina voimakkaasti satsannut Viafin GAS sijoittui Suomen Great Place to Work 2021 -listauksessa keskisuurten organisaatioiden kategoriassa kuudenneksitoista.

Great Place To Work® julkaisee vuosittain listan Suomen parhaista työpaikoista kokoluokittain. Lista perustuu henkilöstötutkimuksella mitattuun työntekijäkokemukseen jokaisessa listan organisaatiossa.

Trust Index-henkilöstötutkimuksessa keskitytään viiteen hyvän työpaikan fokusalueeseen: uskottavuuteen, kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteen, ylpeyteen ja yhteishenkeen. Tutkimus sisältää 60 väittämää, joiden avulla saavutetaan laaja ymmärrys yrityksen työntekijäkokemuksesta.

Viafin GAS osallistui tutkimukseen tänä vuonna toista kertaa. Liiketoimintapäällikkö Juri Haverinen sanoo, että tutkimuksen tulokset kertovat yrityksessä tehtyjen henkilöstön kehittämistoimien onnistumisesta.



- Vuoden 2018 teemamme oli laittaa yrityksen peruspeli kuntoon ja kun se oli tehty, siirryimme kehittämään koko henkilöstön hyvinvointia. Mietimme pitkään mittaria, joilla saisimme luotettavalla tavalla tehtyä yrityskulttuurimme kehityksen näkyväksi. Valitsimme Great Place To Work Finlandin kumppaniksemme ja henkilöstötutkimuksen toteuttajaksi. Tavoitteenamme on olla vuonna 2023 alan osaavin ja halutuin työpaikka, Haverinen kertoo.



Viafin GAS sai ensimmäisen Great Place To Work-sertifikaatin marraskuussa 2019. Juri Haverinen sanoo, ettei yrityksen tavoitteena ole ollut saada vain sertifiointitauluja seinille, vaan selvittää aidosti yhdessä henkilöstön kanssa vahvuuksia ja kehittämiskohteita.



- Sertifikaatin saaminen kertoo, että meillä on jo paljon hyvinvoivan työyhteisön piirteitä sekä selkeä strategia, jonka mukaan etenemme. Kannustimme kaikkia työntekijöitämme vastaamaan henkilöstökyselyyn ja viime vuoden tuloksista puuttuikin vain kahden työntekijämme vastaukset. 99 prosentin vastaustulos on kuitenkin varsin kattava ja todenmukainen, Haverinen hymyilee.



Suomen parhaiden joukossa



Viafin GAS sai toisen GPTW-sertifikaattinsa 4.12.2020. Sen pisteiden yhteistulos verrattuna muihin saman kokoluokan yrityksiin nosti yrityksen keskisuurten yritysten kategoriassa *kolmanneksi.



- Tämä on kaikkien yhteinen juttu ja hienon yhteistyön tulos. Sijoittuminen Suomen 30 parhaan työpaikan joukkoon ja oman kategoriamme *kolmanneksi on suuri kunnianosoitus tehdystä työstä. Se kertoo myös siitä, että olemme vahvoja monessa asiassa ja että olemme tehneet yrityskulttuurissamme valtavan kehitysharppauksen viimeisen kolmen vuoden aikana. Avoimuus, luottamus ja hyvinvointi ovat lisääntyneet kaikilla tasoilla. Niiden kehittämiseksi teemme edelleen joka päivä töitä, Haverinen vakuuttaa.



Great Place to Work Finlandin yrityskulttuurin asiantuntija Joni Sarpo kertoo Viafin GASin yrityskulttuurissa tapahtuneen muutoksen välittyvän selkeästi henkilöstökyselyn tuloksista.



- Viafin GAS on onnistunut kehittämään henkilöstökokemustaan jopa 9 prosenttiyksikköä koronapandemian aikana. Henkilöstötyytyväisyyden tulos on kehittynyt merkittävästi läpi linjan, mikä todentaa laadukasta johtamista, kehittämistoimien onnistunutta fokusointia ja toimeenpanoa. Viafin GAS näyttää arvokasta esimerkkiä, miten henkilöstökokemusta ja yrityskulttuuria kehitetään ihmiset edellä, Sarpo kuvailee ja jatkaa:



- Tutkimuksemme Great Place to Work -väittämä “Kokonaisuudessaan tämä on todella hyvä työpaikka” on Viafin GASin viimeisimmässä tutkimuksessa 97 %, tarkoittaen, että 97 % henkilöstöstä on samaa mieltä väittämästä. Viafin GAS on onnistunut rakentamaan vahvaa luottamuksen ilmapiiriä, joka näkyy positiivisena henkilöstökokemuksena, ja sen seurauksena he saavat tunnustuksen yhtenä Suomen parhaista työpaikoista, Joni Sarpo lisää.