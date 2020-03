Viekö kielto keikat maan alle?

Musiikin käyttöhuoneissa eli ravintoloissa soitto on seis.

Kun vielä uutisoitiin useista aiheista päivittäin, keskusteltiin käyttöhuoneiden perustamisesta huumeidenkäyttäjille. Niitä on ulkomailla - aineriippuvaiset voivat käyttää myrkkyjään luvan kanssa valvovan silmän alla.

Alkoholillehan käyttöhuoneita on joka kylässä hyvässä lykyssä useampikin, vaikka muut palvelut olisivat kellahtaneet. Niitä kutsutaan baareiksi ja astevaihtelua osoitetaan ravintola-nimityksellä. Niin ikään ne toimivat käyttöhuoneina ruoalle.

Erittäin mieluisaa touhua niissä on silloin, kun ne toimivat musiikin käyttöhuoneina. Nyt vain sattuneesta syystä sen kaltainen käyttö on kiellettyä ja melkein laitonta. Se vie artistien suusta leivän ja kansalaisilta sirkushuvit. Kaiken kattava käyttöhuonekielto ei ole, sillä niissä saa vielä syödä ja juoda.

Kautta aikojen on toiminut, joskus punaisilla lyhdyillä merkattuja, käyttöhuoneita, joista ei osaa sanoa, kuka käyttää ja ketä. Kerralla on harvemmin yli kymmentä, joten ne saanevat edelleenkin jatkaa toimintaansa.

Kieltolain aikaan sata vuotta sitten kiellettiin kokonaan menoveden valmistus ja myynti. Kiellon myötä alettiin alkoholia salakuljettaa Suomeen, kun suut napsuivat kiellosta huolimatta. Älämölö voi paljastaa keikkailun sääntörikkeen. Joten salajuominen on helpompaa kuin salaiset livekeikat. Mutta itäisessä naapurissa sitäkin on tehty eikä edes sataa vuotta sitten. Ennen Neuvostoliiton hajoamista länsimaat, Suomi mukaan lukien, renkuttivat rockia ja discoa. Neuvosto-rockin käyttöhuoneet olivat maan alla ja hiljaksiin vahvasti säädeltynä myös maanpäällisissä huoneistoissa. Aika moni sen aikainen pelimanni on jo siirtynyt sitäkin korkeammalle, taivaallisiin soittokuntiin.

K-sana on salakulkenut harmiksemme. Lieveilmiönä muusikot ja muut musiikkiriippuvaiset saavat tyytyä korvaushoitoon. Onneksi sitä on; musiikkia voi kuunnella ja katsella sähköavusteisesti. Soitonkaipuussaan lahjakkaatkin muusikot harjoittelevat, mutta tietenkin vain, jos bändissä on alle kymmenen soittoniekkaa. Perinteisillä kitara-basso-rumpali-laulaja-kombolla ei siis ole mitään hätää.

Reivejä on jo aiemmin järjestetty tiettyjen porukoiden kesken ja inside-kekkereissä reivaa satoja tyyppejä. Sana pippaloista on kulkenut heidän omia kanaviaan myöten, ei ole ilmoiteltu lehdissä julkisesti. Jännityksellä odotan, milloin muutkin musiikkigenret alkavat soittaa undergroundkeikkoja. Maksu käteisellä sekä pääsyvaatimuksena hengityssuojain ja kumihanskat. Saa vinkata.

Rauhaa ja rakkautta, Tiina