Vielä ehtii - Reijo Hukkasen Luontopolku-näyttely esillä 27.5.2018 asti

Kuvataiteilija Anitta Toivio esittelee emotionaalisen muotokuvan prosessin taiteilijatapaamisessa su 18.2. 13.2.2018 13:41 | Tiedote

Kuvataiteilija Anitta Toivio esittelee kehittämäänsä vuorovaikutteista maalaustekniikkaa Anima Mundi in you -performanssissa taiteilijatapaamisessa sunnuntaina 18.2. klo 13-15. Toivion näyttely Emotionaalisia muotokuvia on esillä Kangasala-talon galleriassa 25.2.2018 saakka.