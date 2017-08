Vielä ehtii: Maria Jauhiaisen näyttelyn viimeinen viikko

8.8.2017 12:47 | Arts Management Helsinki Oy

”KESÄRETKI – Kolmiulotteisia piirroksia varjoineen” esillä Someron kivimeijerissä 13.8.2017 saakka

Kultapilviä, leijuvaa unta, kirjanpainajien reittejä, luonnon alttareita rapistuneessa renessanssipalatsissa. Metallitöistään ja uniikkikoruistaan tunnettu ja palkittu taiteilija Maria Jauhiainen on tänä kesänä rakentanut tilallisen kokonaisuuden uusista teoksistaan. Jauhiaisen näyttely KESÄRETKI - Kolmiulotteisia piirroksia varjoineen on avoinna Someron Kivimeijerissä vielä tämän viikon, sunnuntaihin 13.8. asti.

Maria Jauhiainen on työskennellyt itsenäisenä taiteilijana Lontoosta käsin siitä lähtien kun valmistui Royal College of Artista metalli- ja korutaiteen osastolta taiteen maisteriksi vuonna 2000. Hänen teoksiaan on arvostetuimmissa museokokoelmissa, kuten New Yorkin MoMA, Lontoon V&A, Pariisin Musée des Arts Decoratifs, sekä lukuisissa yksityiskokoelmissa ympäri maailman.

KESÄRETKI on Jauhiaisen ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa hänen Lontoosta paluunsa jälkeen. Näyttelyn teokset ovat saaneet innoituksensa lehtien suonirakenteista, luonnon muodoista ja elämän muutostiloista. ”Lehtien suonet kuljettavat vettä ja elintärkeitä ravinteita lehden joka osaan, fotosynteesi toimii ja kasvi kukoistaa tuottaessaan maailmaan happea. Näen tämän kuvana elämän jatkuvasta muutostilasta”, taiteilija Maria Jauhiainen kuvailee.

Maria Jauhiainen on tutkinut lehtien suonirakenteita ja luonnon muotoja piirtämällä sekä hahmottanut näistä universaaleja rakenteita. Hyönteisten siivet, tieverkostot ja jopa polveilevat ajatukset tai keskustelun kulut heijastelevat kaikki näitä systeemejä. ”Samankaltaisia kuvioita syntyy, kun lasitteen pinta särkyy. Tai kun tietyt hyönteiset kuoriutuvat, kasavat ja kehittyvät puun nilassa. Nämä rakenteet tulevat esiin myös silloin, kun jokin kuolee ja pehmeät osat hajoavat ensimmäisenä. Tällaiset kasvun ja hajoamisen kartat, verkkomaiset suonirakenteet ja pinnan viivapiirrokset ovat minulle vahva elämän kiertokulun symboli ”, Jauhiainen kertoo. Näyttely sisältää kolmiulotteisia metallipiirroksia sekä teoksia keramiikasta ja puusta.

***

Maria Jauhiainen - KESÄRETKI - Kolmiulotteisia piirroksia varjoineen

Someron Kivimeijerissä 13.8.2017 saakka.

Osa Someron Kivimeijerin Paimionjoki-näyttelykokonaisuutta.

Someron Kivimeijeri

Turuntie 1034

31530 Pyöli

Avoinna päivittäin klo 12-18. Aikuiset 5 €, lapset 3 € (alle 7 v. ilmainen)

Lisätiedot:

Maria Jauhiainen

puh: +358 50 9119 240

maria.jauhiainen@talk21.com