Vielä viikko aikaa osallistua Me tehdään siistimmin -kilpailuun

Suomen kouluissa valmistaudutaan Nollapäästöpäivän 21.9. viettoon ja vielä viikon ajan koululuokat ja -ryhmät voivat lähettää kilpailutöitään Me tehdään siistimmin -kilpailuun.

Tähän mennessä suurin osa rakentamastamme maailmasta on saatu aikaan fossiilisilla energialähteillä. Onneksi nuoret voivat päättää tehdä toisin!

Me tehdään siistimmin! -kilpailun teemana on toimia paremmin kuin aiemmat sukupolvet. Oppilaat miettivät, mitä positiivisia ilmastotekoja he voisivat tehdä. Kilpailutyön aiheena on vertailla mennyttä maailmaa ja lähitulevaisuuden positiivisia ilmastotekoja. Kilpailutyö voi olla esimerkiksi piirustus, askartelu, sarjakuva, valokuvakollaasi tai mikä tahansa muu sellainen teos, josta voi lähettää valokuvan kilpailuraadin arvioitavaksi.

Kilpailussa on kolme sarjaa: esiopetus ja alakoulut, yläkoulut sekä toinen aste (ammatilliset oppilaitokset ja lukiot). Kilpailutyö voi olla missä tahansa formaatissa, jonka voi valokuvata, ja kukin luokka/ryhmä voi osallistua kilpailuun yhdellä valokuvalla. Kilpailutöitä voi lähettää 12.9. klo 18 asti osoitteeseen: taloudellinen.tiedotustoimisto@tat.fi.

Parhaat työt palkitaan Pohjois-Tapiolan lukion järjestämässä koulujen Nollapäästöpäivän tilaisuudessa 21.9. Espoon Otaniemessä. Voittajaryhmät pääsevät tutustumisretkille seuraaviin kohteisiin: esiopetuksen ja alakoulujen voittajaryhmä pääsee Stora Enson tarjoamalle metsäretkelle kestävän metsänhoidon hengessä, yläkoululaisten voittajat pääsevät tutustumaan S-ryhmän logistiikkakeskukseen, jossa erityistä on pitkälle viety energiaomavaraisuus ja toisen asteen voittajat pääsevät vierailulle Koneen tuotantolaitokseen. Kilpailutyöt esitellään Facebookissa ja eniten Facebook-tykkäyksiä kerännyt työ palkitaan vierailulla Lassila & Tikanojan kierrätyslaitokselle.

Kilpailuun osallistumisen lisäksi kaikkia Suomen kouluja kannustetaan mukaan Nollapäästöpäivän viettoon. Nollapäästöpäivänä 21.9. tai viikon 38 aikana kouluissa toivotaan käsiteltävän ilmastonmuutosta ja kuluttajien mahdollisuuksia vähentää omia päästöjään. Opetushallitus tarjoaaverkkosivuillaan opettajille opetusta tukevia materiaaleja ja ideoita Nollapäästöpäivän viettämiseen kouluissa: http://www.edu.fi/kilpailut_ja_teemapaivat/nollapaastopaiva.

Mikä Nollapäästöpäivä?

Ilmastonmuutos on yksi yhteiskuntamme merkittävimmistä ratkaisuja kaipaavista ongelmista. 21.9. vietetään Kansainvälistä Nollapäästöpäivää, jonka tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja kiinnittää huomiota haitallisiin päästöihin.

Nollapäästöpäivänä huomio kiinnitetään omien valintojemme aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin ja herätellään tekemään kestävämpiä kulutusvalintoja. Nollapäästöpäivän viettoon osallistuvat yritykset, työpaikat ja koulut.

Koulujen Nollapäästöpäivän järjestelyistä vastaavat Opetushallitus, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Climate Leadership Coalition CLC ja Myrskyvaroitus - Storm Warning ry.