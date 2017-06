Vieraskasveja torjutaan Espoossa talkoovoimin

28.6.2017 14:15 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Useat vieraskasvilajit ovat levinneet Espoossa laajoille alueille, ja kasvien torjuntaan toivotaan asukkaiden apua. Kesän aikana Espoossa järjestetään useita kaikille avoimia vieraskasvitalkoita, joiden tavoitteena on hävittää ympäristölle haitallisia kasvilajeja.

Espoossa on järjestetty jo kahdet vieraskasvitalkoot, joiden tavoitteena on ollut torjua vieraskasvien leviämistä ympäristöön yhteistyössä asukkaiden kanssa. Talkoita on luvassa lisää kesä–heinäkuun vaihteessa, jolloin asukkaita toivotaan mukaan kitkemään jättipalsamia eri puolille Espoota.

”Kaupunki haluaa innostaa espoolaisia mukaan vieraskasvien torjuntaan, sillä vieraslajiongelma on niin laaja, että asukkaiden apu on välttämätöntä. Asukkaat ovatkin lähteneet hienosti mukaan talkoisiin”, kertoo talkootyönohjaaja Janne Hesso.

Jättipalsami valtaa jokien ja purojen varsia

Espoon yleisin haitallinen vieraskasvi on jättipalsami, joka muiden vieraskasvien tavoin uhkaa tärkeiden vapaa-ajanalueiden luonto- ja virkistyskäyttöarvoja. Jättipalsami on levinnyt erityisesti Gräsanojan, Monikonpuron ja Finnobäckenin varteen. Ulkoilupolkujen varsilla voi puolestaan törmätä ruttojuuriin ja raunioyrtteihin. Myös japanintatar, jättitatar ja hörtsätatar ovat yleisiä Espoossa. Pitkäjärven eteläosasta Jorvin sairaalalle ulottuvalla alueella ovat pajuangervo ja muut koristeangervot paikoin vallanneet koko metsäpohjan.

Kaupungin järjestämien talkoiden lisäksi kuka tahansa voi päättää järjestää vieraskasvitalkoot, jolloin suunnitteluun ja toteutukseen saa apua talkootyöohjaajalta. Kaupunki huolehtii tarvittaessa kerätyn kasvijätteen asianmukaisesta hävittämisestä.

”Jättipalsamin poisto on kevyehköä työtä, joka soveltuu lähes kaiken ikäisille. Pajuangervon raivaaminen taas vaatii enemmän lihasvoimaa, ja se käykin hyvin kuntoliikunnasta”, Hesso toteaa.

Vieraslajien torjunta on pitkäjänteistä työtä

Viiden vuoden välein laadittava vieraskasvikartoitus osoitti vuonna 2016, että Espoossa on lähes 1 500 vieraskasviesiintymää. Lisäksi valmisteilla on vieraslajilinjaus, jonka tavoitteena on määritellä Espoon yleisimmät vieraslajit ja keinot niiden torjumiseksi. Keskeisin vieraslajeihin liittyvä tavoite on hävittää ihovaurioita auringonvalossa aiheuttavat jättiputket Espoosta vuoteen 2037 mennessä. Espoossa tunnetaan tällä hetkellä lähes 100 jättiputkiesiintymää, ja niiden torjunnasta huolehtii kaupunki. Myös muiden vieraslajien, kuten rottien ja kanien torjuntaan kiinnitetään huomiota.

Vieraskasvitalkoiden ajankohdat

To 29.6. Kuurinniity

Ti 4.7. Mankkaan asukaspuisto

Ke 5.7. Lintuvaara

To 6.7. Viherlaakso

Ti 11.7. Finnoon viljelypalstat

Ke 12.7 Kolkekannas

To 13.7. Tontunmäki

Ma 17.7. Viherlaakso

Ti 18.7. Rastaalan viljelypalstat

Ke 19.7. Kaitaa