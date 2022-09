Vierumäki överfartsbro (U-3092) i Heinola repareras under åren 2022 och 2023

NTM-centralen låter reparera Vierumäki överfartsbro i Lahtis under åren 2022 och 2023. Bron ligger i Vierumäki i Heinola, där landsväg 363 (Vuolenkoski) korsar Lahtis-Heinola–banan. Arbetet genomförs i två skeden; det första skedet under höst 2022 och det andra skedet under våren/sommaren 2023.

Arbetet på platsen inleds den 14.9.2022. Trafikarrangemangen ändras vid platsen under tiden för reparationsarbetet från och med den 14.9.2022; hastighetsbegränsningen på vägen sänks 60 km/h → 30 km/h och trafiken regleras med trafikljus.

Arbetet slutförs under sommaren 2023.