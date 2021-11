Viestinnän ala kasvaa koronasta huolimatta – vihaisen puheen koetaan selvästi lisääntyneen

Päivi Sihvola Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi 29.1.2021 08:52:33 EET | Tiedote

Viestinnän eettinen neuvottelukunta on valinnut puheenjohtajakseen vuodelle 2021 Päivi Sihvolan. Päivi Sihvola on riippumaton asiantuntija, jolla on pitkä kokemus viestinnän, markkinoinnin ja yritysvastuun johtamisesta. Viimeksi hän on toiminut markkinointijohtajana työeläkeyhtiö Ilmarisessa, missä on vastannut myös henkilöstöasioista, viestinnästä ja yritysvastuusta. Sihvola on aiemmin toiminut myös ympäristöministeriön viestintäjohtajana.