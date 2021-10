Viestinnän alan vuoden tärkein tapahtuma pidetään taas livetilaisuutena 11.11.2021

Vuoden parhaimpien viestintätöiden palkitsemisen lisäksi gaalassa on luvassa viihdettä, useamman ruokalajin pöytiintarjoiltu illallinen sekä kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden tapaamista. Gaalalippujen myynti on nyt avoinna ja paikkoja on saatavilla rajoitetusti, Early Bird on voimassa 14.10.2021 saakka. Lipunmyynti päättyy viimeistään 31.10.2021. Gaalan järjestelyissä tullaan toimimaan THL:n senaikaisen ohjeistuksen mukaan.



Finnish Comms Awards 2021

Finnish Comms Awardsissa palkitaan parhaita viestintätöitä eri kategorioissa. Kilpailun tuomaristossa on viestinnän kokeneita ammattilaisia viestintätoimistoista, eri toimialoilta, mediasta ja yliopistoista. Kilpailun tuomaristo valitaan vuosittain.

Tänä vuonna kilpailu sai ennätysmäärän töitä (123 kpl) edellisvuosiin verrattuna. Pidennetty hakuaika vuoden ajatusjohtajan, vuoden viestintäkonsultin ja vuoden viestintätoimiston kategorioihin päättyy 10.10.2021. Kilpailun järjestää Marketing Finland yhteistyössä Vala Ry:n kanssa.