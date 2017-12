Vietä turvallinen loppuvuosi koiran kanssa

Jouluna monilla on mahdollisuus viettää myös koirien kanssa enemmän aikaa ja tarjota niille mielekästä tekemistä. Koirat nauttivat yhdessäolosta, mutta eivät osaa kaivata jouluherkkuja tai -lahjoja. Opeta tänä jouluna koiralle uusi temppu tai kokeilkaa vaikka hauskaa nenätyöskentelyä. Muistetaan samalla, että huomioimalla muutaman asian, voimme taata myös koiralle turvallisen joulun.

Jouluna koti on täynnä houkuttelevia hajuja, kukkia ja paketteja. Älä jätä koiraa vartioimatta tai yksin, sillä monet jouluiset asiat ovat koiralle vaarallisia.

Koiralta kiellettyjä ovat:

ksylitoli

suklaa

macadamiapähkinä

viinirypäleet ja rusinat

taikinat, joissa on hiivaa tai soodaa

kinkun paistorasva

useimmat joulukukat

Koira ei osaa joulunakaan kaivata erikoisruokia. Monet jouluruuat ovat koiralle liian mausteisia, suolaisia ja rasvaisia.

– Kinkun ahmiminen voi aiheuttaa monenlaisia vatsavaivoja ja jopa haimatulehduksen. Jos koira pääsee popsimaan kinkun verkkoineen päivineen, voi seurauksena olla hengenvaarallinen suolitukos. Lisäksi erityisesti tumman suklaan kanssa on hyvä olla tarkkana, sillä vähäinenkin määrä voi aiheuttaa varsinkin pienelle koiralle vakavia oireita, tarkentaa Suomen Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-Maula.

Mikäli lemmikkiään haluaa muistaa lahjalla, kannattaa paketeista jättää pois perinteiset teipit, narut ja pussit. Paketoimisessa voi käyttää tavallista enemmän mielikuvitusta. Esimerkiksi keittiöpaperirullien repiminen lahjan ympäriltä tai ruokanappuloiden etsiminen piiloista ovat koiralle mieleisiä aktivointikeinoja.

Ehkäise pelokkaan koiran karkaaminen uutenavuotena

Monet koirat pelkäävät uudenvuoden ilotulitteita, niiden hajua, kovaa ääntä ja välkkyviä valoja. Kaikkien kannalta onkin tärkeää, että ilotulitteita ammutaan vain sallittuna aikana uudenvuodenyönä klo 18–02.

Koira on hyvä ulkoiluttaa hyvissä ajoin ennen paukkeen alkamista. Pelkäävää koiraa helpottaa omistajan normaali käyttäytyminen. Sisällä koiralle voi keksiä sille mielekästä tekemistä ja ulkoa kuuluvia ääniä peittää vaikkapa television taustahälyllä.

Mikäli tiedät, että koirasi kärsii voimakkaista pelko-oireista, on asiasta hyvä keskustella etukäteen oman eläinlääkärin kanssa. Vaikka koira ei pelkäisikään ilotulitteita, ei sen ole hyvä olla mukana katsomassa niitä. Koirat reagoivat äänen ja valojen lisäksi myös ruudin hajuun, joten on hyvä välttää tilanteita, joissa koira saattaisi säikähtää kaikkien näiden yhdistelmää.

Kiinnitä uudenvuodenaaton lisäksi myös lähipäivinä huomiota koiran ulkoilujen yhteydessä siihen, ettei se pääse karkaamaan. Pelokas koira voi yrittää karkuun myös raollaan olevasta ovesta.

Mikäli koira kuitenkin pääsee karkuun, noudata Etsijäkoiraliiton tapauskohtaisia neuvoja ja jaa katoamisilmoitus mahdollisimman laajasti. Jokaisen kannattaa ottaa talteen koiransa hajua siltä varalta, että etsijäkoiran apua tarvitaan. Tämä on tärkeää etenkin talouksissa, joissa on useampi koira ja näin ollen leluissa ja koiran tavaroissa on useaa hajua sekaisin.