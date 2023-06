Vihdin CO2-pudottajat starttaa 15. kesäkuuta

Vihdin kunta järjestää hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävän Vihdin CO2-pudottajat kesäkampanjan, jossa testihenkilöt ja kuntalaiset haastetaan tekemään ravintoon, kuluttamiseen sekä liikuntaan liittyviä ilmastoviisaista ja hyvinvointia edistäviä valintoja. Kampanja alkaa kesäkuussa ja jatkuu syyskuun puoliväliin asti.

Kampanjan testiryhmä koostuu neljästä tiimistä: yrittäjien tiimissä ovat Annu Huotari (Hawkhill Oy) ja Eliisa Malin (Vierelä Agro Oy), aktiivisten vihtiläisten tiimissä Juha Uusitalo (Lasy ry) ja Ari Penttala (Nummelan Frisbeeseura), kunnanvaltuutettujen tiimissä Heidi Seppälä ja Petri Lehtiranta sekä Vihdin kunnan omassa tiimissä elinvoimajohtaja Petra Ståhl ja talousjohtaja Jere Laine.

- Idea kampanjaan syntyi Lahden vuosi sitten tekemästä erittäin hyvin onnistuneesta pilotista, jossa selvitettiin ympäristöystävällisen elämäntavan vaikutuksia terveyteen. Lahdessa testiryhmän osallistujat kokivat eniten muutoksia henkisessä hyvinvoinnissa, kertoo Vihdin ilmastokoordinaattori Anu Ruohomäki.

Lahden tulokset antoivat kiinnostavan esimerkin siitä, miten kestävä elämäntapa voi olla terveysteko, ja ne herättivät myös kansainvälistä huomiota. Voit lukea tästä lisää Lahden CO2-pudottajat -kampanjasta.

Osallistu CO2-pudottajiin Instagramissa yhdessä testiryhmän kanssa

Vihdissä mukaan kampanjaan lähti upea testiryhmä, joka odottaa jo innolla – ja ehkä jännitykselläkin – ensimmäisiä haasteita. Heiltä mitataan kehon koostumus ja hiilijalanjälki ennen ja jälkeen kampanjan. Lisäksi testihenkilöt vastaavat mielen hyvinvointia ja stressitasoja kartoittavaan kyselyyn.

Kampanja näkyy Vihdin kunnan verkkosivuilla ja somekanavissa aina syyskuun puoliväliin asti. Pääkanavana toimii Instagram, jonne testihenkilöt jakavat kokemuksiaan ja vinkkejään haasteiden suorittamisesta.

- Haluamme innostaa myös kuntalaisia mukaan kampanjaan ja kokeilemaan siinä tehtäviä ravintoon, kuluttamiseen ja liikuntaan liittyviä haasteita! Niitä voi jokainen toteuttaa itselleen mielekkäällä tavalla, juuri niin rennolla otteella tai asiaan vihkiytyen, mikä tyyli tuntuu itselle sopivalta, Anu Ruohomäki sanoo.

CO2-pudottajiin voi osallistua jakamalla Instagramissa tunnelmia haasteiden kokeilemisesta sekä omia ilmastoviisaita hyvinvointivinkkejä. Muistathan käyttää aihetunnisteita #co2pudottajat #vihti. Kaikkien kampanjaan syyskuun puoliväliin mennessä osallistuneiden kesken arvotaan kolme kappaletta lahjakortteja mansikan itsepoimintaan sekä kunnan Vihti-tuotteita.

Halutessaan oman kehon koostumuksen voi käydä mittauttamassa Vihdin uimahallilla. Mittaus maksaa 15 euroa. Mittaukseen varataan aika puh. 044 467 5378 tai sähköpostitse pekka.leinonen@vihti.fi. Omaa hyvinvointiaan voi kartoittaa esimerkiksi tämän testin avulla ja hiilijalanjälkeä arvioida ilmastodieetti-laskurilla.

CO2-pudottajien testiryhmä

Annu Huotari, 51, on luontomatkailuyrittäjä Tervalammelta. Hän harrastaa keramiikkatöitä, retkeilyä, villliyrttejä, kuntosalia ja karatea. Annu edustaa Hawkhill Oy:tä CO2-pudottajien yrittäjäjoukkueessa.

Hawkhill tarjoaa ympäristöystävällisiä majoitus- ja ohjelmapalveluita Nuuksion maisemissa. Yritys ei käytä kertakäyttöisiä tuotteita, suosii tarjoamissaan ruokailuissa kasvisruokaa ja riistaa, kierrättää, käyttää CO2-vapaata energiaa ja rakentaa kaikki mökkinsä puusta sitomaan hiiltä ja kestämään yli 100 vuotta. Kaikessa toiminnassa pyritään minimoimaan ympäristöön kohdistuvaa rasitusta jatkuvalla kehitystyöllä.

Annu lähti mukaan kampanjaan oppiakseen lisää ilmastomyönteisestä ruokavaliosta ja paremmista elämätavoista. Hän kokee teemat tärkeiksi niin itsensä kuin työnsä kannalta. – Pyrin jo nyt tekemään ilmastoviisaita valintoja kaikilla elämänalueilla, mutta välillä on vaikea tietää, mikä on oikeasti hyvä valinta ja mikä ei. Vääriä olettamuksia ja viherpesua esiintyy paljon, Annu kertoo. Hän toivoo saavansa kampanjan aikana tietoa ja varmuutta kestävien valintojen tekemiseen.

Eliisa Malin (Vierelä Agro Oy) on toinen CO2-pudottajien yritysjoukkueen jäsenistä. Hän on 42-vuotias nelihenkisen perheen äiti, maanviljelijä ja väitöskirjatutkija. Eliisa tutkii torjunta-aineiden käytön vähentämistä ja integroidun kasvinsuojelun menetelmiä. Vierelän tila on mukana myös muissa kestävää viljelyä tutkivissa hankkeissa.

– Vaikka Vierelän tilalla eletään jo hiilensidonnan ja hallitun kuluttamisen parissa, on hauskaa tehdä jotain erilaista tärkeän asian eteen. Kampanjan aikana haluaisin oppia, miten liikuntaan liittyvät päätökset ja ratkaisut vaikuttavat ilmastojalanjälkeen ja odotan innolla, mitä kaikkea uutta voin oppia ja omaksua arkeen, Eliisa sanoo.

Maatilan pyörittämisen ohella Eliisa harrastaa puutarhanhoitoa ja kirjallisuutta. Päivittäisestä ohjelmasta pitävät huolen myös koirat, ponit ja kissat. Hän suosii suomalaista ruokaa, kierrättää kaiken ja pukeutuu lähinnä sisarensa vaatekaapista ja kirpputoreilta löytämiinsä aarteisiin. Ilmastoasiat nousevat esiin kaikessa, myös vapaa-ajan ja matkustamisen ratkaisuissa. Perheen käytössä on biokaasuauto.

Juha Uusitalo, 44, on kiinnostunut kaikesta mahdollisesta. Pääasia, että on hauskaa! Kun Juhaa kysyttiin kampanjaan mukaan, hän vastasi, ettei näin kivasta jutusta voi kieltäytyä. Juha kertoo huomioivansa ja tiedostavansa ilmaston kannalta huonot valintansa ja tapansa, mutta niitä on silti vaikea muuttaa.

Juha on mukana CO2-pudottajissa vesiensuojeluyhdistys Lasy ry:n edustajana. Yhdistys tekee töitä Enäjärven, Poikkipuoliaisen, Tervalammen, Huhmarjärven ja Siuntionjoen tilan parantamiseksi.

Juhan mielestä kampanja on oiva mahdollisuus kiinnittää huomiota itseensä ja omaan jälkeensä ympäristössä. Hän haluaa ennen kaikkea saada lisää tietoa siitä, miten tehdä asioita kestävämmin. Hänestä on jännittävää nähdä, minkälaisia vaikutuksia kampanjaan osallistumisella tulee olemaan. Ehkä tästä haasteesta jää jotain pysyvää? – Joitain ilmastotekoja olen jo tehnyt. En esimerkiksi ole ostanut omaa lentokonetta, Juha vitsailee.

Ari Penttala, 51, toimii lastensuojeluyksikön esimiehenä. Vapaa-aikanaan hän ulkoiluttaa kahta labradorinnoutajaansa ja on innokas frisbeegolfin ja golfin harrastaja. CO2-pudottajissa hän edustaa yhdistyskenttää Nummelan frisbeeseura ry:n nimissä.

Nummelan frisbeeseura tukee, edistää ja kehittää paikallista frisbeeurheilu- ja harrastustoimintaa. Seura järjestää kilpailuja ja osallistuu paikallisten frisbeegolfratojen kehittämiseen ja kunnossapitoon. Nummelan Frisbeeseura kuuluu jäsenmäärältään Suomen suurimpiin frisbeeseuroihin. Frisbeegolf on verrattain ilmastoystävällinen harrastus!

Ari lupautui mukaan haasteeseen mielenkiinnolla, kun ilmastokoordinaattorin suostuttelu meni puolustuksesta läpi. – On sitä hullumpiinkin juttuihin lähdetty mukaan. Toivon, että kampanjan myötä tietoisuus kestävämmästä elämäntavasta lisääntyy ja ehkä sitä kautta myös siirtyy käytäntöön, Ari pohtii. – Omassa elämässä lajittelu ja turha kuluttaminen on asioita, jotka ovat olleet muutoksessa viime vuosien aikana. Keinojen löytäminen säännölliseen ruokailuun ovat toivomuslistalla oman hyvinvoinnin edistämiseksi.

Heidi Seppälä, 41, on toisen kauden kunnanvaltuutettu (r), sivistyslautakunnan jäsen sekä mukana monissa muissa luottamustehtävissä. Heidi on kaksikielisen uusperheen äiti. Perheeseen kuuluu myös kääpiövillakoira Neo.

– Pyrin tekemään mahdollisuuksien mukaan ilmastoviisaita päätöksiä, vaikka se aina ei olekaan helppoa. Kampanjasta odotan saavani vinkkejä koko perheelle maistuvaan terveelliseen ja ilmastoviisaaseen ruokaan. Myös kestävät liikuntaideat, joita voidaan tehdä yhdessä koko perheen tai vain lasten ja nuorten kanssa, ovat tervetulleita. Lapsiperhe, työ ja muut tehtävät tekevät arjesta hektistä. Toivon, että CO2-pudottajat kampanjan myötä löytyisi uusia työkaluja omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin, Heidi kertoo.

Heidi lähtee innolla mukaan uusiin asioihin ja kokeiluihin. Kampanjan aikana hän halua haastaa itsensä ja katsoa, kuinka paljon voi vaikuttaa omalla toiminnallaan, ja siten toimia esimerkkinä omalle jälkikasvulle sekä toivottavasti myös muille.

Petri Lehtiranta on +50-vuotias aktiivinen rakennusalan yrittäjä. Hänen elämässään on koettu niin ylä- kuin alamäet, joten juurikaan mikään ei saa Petrin punttia tutisemaan. Perheeseen kuuluu kaksi nuorta tytärtä sekä elämänkumppani Turun suunnalla.

– Ilmastoasiat ovat tähän mennessä olleet melko kaukana ajatuksistani, enkä ole paljoa miettinyt, miten arjen valinnat vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Toisaalta kaikki itsensä kehittäminen kiinnostaa ja olen monessa mukana hyvällä meiningillä, siksi päätin ottaa haasteen vastaan. Jos vain jollakin tavalla pystyn vaikuttamaan omaan hyvinvointiini ja vielä vaikuttamaan ilmastoon, niin sehän on hyvä, sanoo Petri.

Petri on Vihdin kunnanvaltuuston jäsen ja toimii elinvoimalautakunnan puheenjohtajana. Hän otti CO2-pudottajat -haasteen vastaan päättäjien tiimissä.

Petra Ståhl on Vihdin kunnan elinvoimajohtaja, neljänkympin rajapyykin ohittanut kahden alakouluikäisen pojan äiti. Liikkuminen on aina ollut lähellä Petran sydäntä, lajitaustaa on muun muassa yleisurheilusta. Hän uskoo, että hyvän olon valinnoilla on vahva yhteys myös oman hiilijalanjäljen pienentämiseen.

– Aikaa liikkumiseen on ollut haastavaa löytää viime aikoina. Työroolissa päivät venyvät ja kiireessä myös ruokailut muuttuvat helposti epäsäännöllisiksi. Nälkäisenä tehdyt valinnat eivät välttämättä aina ole niitä parhaita mahdollisia. Kampanjaan osallistuminen tuntuu hyvältä ”verukkeelta” tarkastella omaa kalenteria myös oman hyvinvoinnin näkökulmasta, Petra pohtii.

Arjessa Petra pyrkii tekemään kestäviä valintoja, mutta ei ole vielä sen tarkemmin tutkinut, mistä hänen hiilijalanjälkensä koostuu. Oman ilmastovaikutuksen selvittäminen mahdollistaa tavoitteellisempia toimia kestävämpään arkeen. Petra toivoo kampanjasta lähtölaukausta pysyvästi kestävämmille elämäntavoille, niin oman terveytensä kuin CO2-päästöjen näkökulmasta. Hän kokee tarvitsevansa lisää tietoa arjen valintojen todellisista ilmastovaikutuksista sekä ilmastoystävällisestä ruoasta.

Jere Laine, 32, on Vihdin kunnan nykyinen massipäällikkö ja toinen viranhaltijajoukkueen jäsen. Hänen vapaa-aikansa menee pallon perässä juosten ja maailmaa ihmetellen.

Kilpailuhenkistä Jereä ei ollut vaikea houkutella kampanjaan mukaan, kyseessä on kumminkin kova kisa! Oikeasti hän halusi haastaa itseään ja tuoda ilmastoasioita paremmin näkyviin Vihdissä. – Kampanja vaikutti sekä kiinnostavalta ja innostavalta, että hyvältä mahdollisuudelta jakaa ajatuksia ja oppia uusia asioita. Myös yhdessä tekeminen kiinnostaa: testiryhmässä haasteita ratkotaan toisia tukien, yhdessä oppien ja kokemuksia jakaen, Jere sanoo.

Jere ottaa ilmastoasioita vaihtelevasti huomioon. Hän pyrkii tekemään lyhyet matkat kävellen tai pyöräillen ja käyttämään joukkoliikennettä mahdollisuuksien mukaan, mutta varsinkin työmatkat hoituvat kätevämmin autolla. – Isoissa asioissa, kuten asumisessa ja kuluttamisessa, ei välttämättä tule ajateltua ilmastoasioita niin paljon, hän kertoo. – Kulutustavarat ostan yleensä uutena, mutta pyrin käyttämään ne loppuun. Kampanjan aikana toivon erityisesti saavani uutta näkökulmaa ravintoon ja hiilijalanjäljen pienentämiseen arjessa.

CO2-pudottajien haasteet – uskallatko kokeilla?

Kampanjassa on neljä hiilijalanjälkeä pienentävää ja hyvinvointia edistävää haastetta, jotka kukin voi toteuttaa itselleen mielekkäällä tavalla. Ne ovat: syö ilmastoviisaasti, kuluta tietoisesti, liiku ulkona ja nauti luonnosta.

Lähde siis polkujuoksulle, pulahda päivän päätteeksi uimaan luonnonvesiin, retkeile kaverin kanssa Nuuksioon, opettele tuntemaan sieniä, kuuntele luonnonääniä, nuku yö riippumatossa, korjaa hajonnut laukku, vuokraa oksasilppuri sen ostamisen sijaan, kokeile pitää kasvisruokapäivä, kasvata sankoperunoita, kerää ruokapöytään villiyrttejä tai suosi lähikaupan kausivihanneksia – tyyli on vapaa!

CO2-pudottajien haasteisiin on koottu vinkkejä, joista voi poimia itselleen sopivimmat tai keksiä uusia, juuri omaan elämäntilanteeseen istuvia ideoita. Myös kaikki omat vinkit ovat tervetulleita.

Haasteet löydät kampanjasivulta www.vihti.fi/co2pudottajat

#co2pudottajat #vihti

Idea perustuu Lahden kaupungin CO2-pudottajat-kampanjaan. Vihdin CO2-pudottajien testiryhmän mittaukset mahdollistaa Uudenmaan työterveys Oy ja Suomen ympäristökeskuksen ilmastodieettilaskuri.