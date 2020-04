Vihdin kunnalle Vuoden Pikkuyrittäjät-kunta 2020 -palkinto

Vihti palkittiin vuoden pikkuyrittäjämäisimpänä kuntana torstaina 23.4. Pikkuyrittäjät -finaalissa. Nuori Yrittäjyys ry antaa palkinnon sellaiselle kunnalle, joka on aktiivisesti edistänyt ohjelman leviämistä kunnassa, tukenut opettajien työtä sekä tehnyt monipuolista yhteistyötä alueen eri sidosryhmien kanssa.

–Vihti on ollut mukana Pikkuyrittäjät-ohjelmassa jo sen alusta saakka. Vuosien aikana koulut ovat ottaneet ohjelman aktiivisesti osaksi toimintaansa ja järjestäneet upeita loppuhuipennuksia ympäri kuntaa. Yhteistyö koulujen, kunnan, Vihdin Yrittäjät ry:n ja usean aktiivisen yrittäjäkummin välillä on luonut edistyksellisen toimintamallin Pikkuyrittäjät-ohjelmaan Vihdissä, kertoo ohjelman asiantuntija Tomi Rytkönen Nuori Yrittäjyys ry:stä.

Pikkuyrittäjät-ohjelmassa alakoulujen 4.-6. luokkalaiset perustavat ryhmissä oman yrityksensä sekä kehittävät tuotteita ja palveluita omien kiinnostuksien ja vahvuuksien pohjalta. Ohjelmaan on osallistunut jo yli 500 koulua valtakunnallisesti.

Vihdin kunnassa on ollut Pikkuyrittäjät-toimintaa vuodesta 2015 alkaen ja pikkuyrittäjiä on ollut tänä lukuvuonna kaikissa Vihdin alakouluissa. Pikkuyrittäjistä on tullut paikkakunnalla ohjelma, jota moni vihtiläislapsi odottaa innolla jo monta vuotta etukäteen. Vuosien varrella vihtiläiset pikkuyrittäjät ovat päässeet valtakunnalliseen Pikkuyrittäjien finaaliin, vierailemaan Kymmenen uutisten loppukevennyksessä, puhumaan Finlandia-talon päälavalle ja päässeet tapaamaan itse presidenttiä.

–Upeaa saada tunnustusta Vihdissä jo vuodesta 2015 alkaen tehdylle Pikkuyrittäjät-työlle! Meillä on yrittäjämyönteisiä opettajia ja oppilaita, joiden palaute ohjelmasta on ollut pelkästään positiivista. Ohjelma tuo kaivattua sisältöä ja vaihtelua perinteiseen koulupäivään. On hienoa olla mukana tekemässä isoja ja pieniä yrittäjiä Vihtiin – yrittäjämäistä asennetta ei voi olla liikaa, sanovat Vihdin Pikkuyrittäjä-kummit Mikko Mäki-Rahkola ja Laura Syrjälä.

–Keväällä 2019 rehtorit innostuivat ottamaan toiminnan mukaan kaikkiin alakouluihin, kun Pikkuyrittäjä-kummit kävivät kertomassa asiasta rehtorikokouksessa, ja jo mukana olleet koulut kertoivat hyvistä kokemuksistaan, kertoo Vihdin kunnan opetuspäällikkö Kirsi Hyvämäki.

Ohjelma tutustuttaa oppilaita ja opettajia yrittäjyyteen ja paikalliseen elinkeinoelämään - yhteistyöllä mahdollistetaan myös alueen lapsille tärkeitä työelämäkokemuksia. Syksystä 2019 eteenpäin Vihdin kaikki viidesluokkalaiset suorittavat Pikkuyrittäjät-ohjelman osana perusopetusta ja kehittävät tuotteita tai palveluita asiakkailleen. Rahaa on saatu kerättyä esimerkiksi luokkaretkeä varten.Oppilaiden yritykset ovat vuosien varrella tuottaneet käsitöitä, taidetta, leivonnaisia, tuotteiden jälleenmyyntiä, hyvänmielen kukkapurkkeja, keppihevosia joka makuun ja heijastimia ja jopaitsetehtyjä vieheitä.

Pikkuyrittäjät-ohjelmaa jatketaan Vihdissä myös tulevaisuudessa koko kunnan laajuisesti alakouluissa. Yhteistyötä yritysmaailman kanssa ja koulujen välistä toimintaa pyritään syventämään ja samalla lisäämään yhteisöllisyyttä oppilaiden kouluarjessa.