Vihdoin suomalaista kuivaruokaa kissoille

Kuopiolainen lemmikkiruuan valmistaja Eläinruokatehdas Lemmikki Oy tuo markkinoille ensimmäiset suomalaiset kuivaruuat kissoille. Eläinruokatehdas Lemmikki Oy on valmistanut Oscar-merkkistä lemmikkiruokaa sekä herkkupaloja koirille ja kissoille Kuopiossa jo vuodesta 1986. Ensimmäiset suomalaiset kissojen kuivaruuat tulevat maan kattavasti kauppoihin lokakuun alussa 2018.

Tähän saakka kaikki kissoille valmistetut kuivaruuat ovat valmistettu ulkomailla. Uusissa Oscar -kissanruuissa kotimaisuuden lisäksi on kiinnitetty huomiota kokonaisuudessaan korkeaan laatuun. Ruuat ovat suunniteltu kissojen ravintotarpeisiin sopivaksi, ne eivät sisällä lainkaan viljaa ja lihapitoisuus on korkea (90 %). Erityisen valmistusmenetelmän ansiosta Oscar-kissanruokien valmistukseen on voitu käyttää paljon tuoretta lihaa. Kaikki valmistuksessa käytetty liha on kotimaista. Ruuat ovat sopivia aikuisille kissoille ja niitä on kaksi versiota: Oscar Kana-ateria kissoille 650 g ja Oscar Kana-possuateria kissoille 650 g.

Ulkomaiset merkit hallitsevat kissanruokahyllyjä suomalaisissa marketeissa ja erikoisliikkeissä. Ulkomaisten lemmikkiruokatuotteiden puhtaus ja turvallisuus on kuitenkin herättänyt keskustelua tasaisin väliajoin. Lemmikin omistajat ovat entistä tietoisempia ruuan merkityksestä hyvinvointiin ja haluavat valita lemmikilleen puhdasta ja turvallista ruokaa, unohtamatta sen tuottamaa hiilijalanjälkeä. Suomessa ja suomalaisista raaka-aineista valmistetuille korkealaatuisille lemmikkiruokatuotteille on näin ollen korkea kysyntä.

