Viherpesun loppu - uusi työkalu antaa kuluttajalle mahdollisuuden valita vastuullisemmin

Arvojen mukaista pukeutumista

IVALO.COM 360 -vastuullisuusvalidointi kerää mittavan brändikohtaisen vastuullisuusaineiston. Vastuullisuutta tarkastellaan kahdeksan eri osa-alueen alla.



Arvioitavat osa-alueet ovat työolot & palkkaus, ympäristövaikutukset, materiaalit & kuidut, läpinäkyvä tuotantoketju, kiertotalous & kestävä design, yhdenvertaisuus & inkluusio, sitoumukset & käytännöt sekä vastuullinen verkkokauppa. Validoitavia datapisteitä on noin 250.



"Vastuullisuuden eri osa-alueiden voimasuhteiden ja tuoteryhmän erityispiirteiden ymmärtäminen on olennaista, kun eri brändejä vertaillaan keskenään. IVALO.COM 360 -validointiprosessi ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon koko yrityksen arvoketjun ja pystyy arvioimaan eri tyyppisten tuotteiden vastuullisuutta. Tämä helpottaa ja nopeuttaa kuluttajan tekemää vertailua." Outi Pyy, vastuullisuusjohtaja, IVALO.COM

"IVALO.COM 360 -vastuullisuusvalidointi antaa kuluttajalle mahdollisuuden löytää omia arvojaan ja motiivejaan vastaavia yrityksiä ja niiden tuotteita. Toiselle esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen minimointi on tärkeä asia, toiselle taas oikeudenmukaiset työolot."

Matti Lamminsalo, CEO, IVALO.COM

Kansainvälistä kiinnostusta ja yhteistyötä

IVALO.COM 360 on kehitetty yhteistyössä eurooppalaisten vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa IVALO.COMin vastuullisuusjohtajan Outi Pyyn johdolla. Se on jo herättänyt laajaa kiinnostusta globaalisti.



Työkalun on ottanut käyttöön yli 130 muotibrändiä 16 eri Euroopan maasta. Kaikki validoidut brändit ja niiden tulokset löytyvät IVALO.COMin verkkosivuilta.



IVALO.COM 360 auttaa muotibrändejä oman vastuullisuutensa konkretisoimisessa ja kehittämisessä sekä antaa tietoa asiakkaiden arvostus- ja ostoperusteista. Informaatio omasta vastuullisuudesta helpottaa toiminnan arviointia ja viestinnän luotettavuutta.



"IVALO.COM 360 on oiva työkalu niin kuluttajille kuin meille brändeillekin – se tarjoaa kaivattua konkretiaa ja kannustaa meitä kaikkia kohti vastuullisempaa tulevaisuutta."

Jan Timm, CEO, Globe Hope



IVALO.COM 360 lanseerataan Helsingissä 8.6.2023



IVALO.COMin validointityökalu lanseerataan Helsingissä 8.6.2023. Lanseerauspäivänä IVALO.COM järjestää kutsuvieraille Vastuullisen muodin nykytila ja tulevaisuus - tapahtuman.

